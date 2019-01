Kobajaši vyhrál i čtvrtý závod Turné, Koudelka šestý

Japonec Rjoju Kobajaši jako třetí skokan na lyžích v historii vyhrál všechny čtyři závody Turné čtyř můstků. Roman Koudelka byl v závěrečném dílu v Bischofshofenu šestý a celkově obsadil pátou pozici, čímž v prestižním miniseriálu vyrovnal svůj nejlepší výsledek z roku 2015.

"Je to fantazie, před Turné bych to nečekal. Nejtěžší byl dnešek, tady se mi nedaří a já zabojoval. Byly to moje nejdelší skoky v Bischofshofenu v životě. Super povzbuzení pro další část sezony," radoval se Koudelka, jemuž ke stupňům vítězů chybělo necelých osm bodů.

Objev sezony Kobajaši ovládl předchozí závody v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu a Innsbrucku, v neděli mu ale po prvním kole patřilo až čtvrté místo. Nejdelším skokem druhého kola 137,5 metru však dvaadvacetiletý Japonec znovu své soupeře deklasoval a po Němci Svenu Hannawaldovi z ročníku 2001/2002 a loňském suverénovi Kamilu Stochovi z Polska dosáhl jako třetí na "Grand Slam".

V Bischofshofenu vyhrál Kobajaši s náskokem téměř 14 bodů před Polákem Dawidem Kubackým. Třetí byl domácí Rakušan Stefan Kraft. Vedení z prvního kola neudržel Němec Markus Eisenbichler, jenž klesl po druhém skoku na pátou pozici, zůstal však druhý v hodnocení Turné. Na Kobajašiho nicméně ztratil propastných 62 bodů. Třetí skončil další Němec Stephan Leyhe.

Devětadvacetiletý Koudelka po nevydařeném období potvrdil na Turné návrat do někdejší špičkové formy. V závodech na čtyřech můstcích v Německu a Rakousku obsadil postupně 11., 4., 9. a 6. místo a v konečném pořadí za sebou nechal o dvanáct bodů loňského šampiona Stocha.

V Bischofshofenu bodoval také Čestmír Kožíšek, jenž získal bod za třicáté místo. Viktor Polášek byl v prvním kole šestačtyřicátý. Lukáš Hlava vypadl v odpolední kvalifikaci, jež byla kvůli hustému sněžení přeložena ze soboty.