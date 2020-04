Kostelič vyměnil lyže za jachtu a myslí na další olympiádu.

Bývalý skvělý lyžař Ivica Kostelič by se mohl znovu objevit na olympijských hrách. Nikoli na zimních, ale na letních v Paříži v roce 2024, protože jeho novou vášní je jachting. Čtyřicetiletý Chorvat cílí na novou dvouposádkovou disciplínu.

Kostelič, bratr slavnější a úspěšnější slalomářky Janicy, skončil s lyžováním před třemi lety. Od té doby sbíral zkušenosti s plachtěním na moři. Pro olympijskou regatu se startem i cílem v Marseille by se rád kvalifikoval ve smíšené třídě Keelboat Offshore.

"Je to něco, co mě přitahuje. Myslím, že bych měl šanci se kvalifikovat. Zkusím to a uvidíme," řekl chorvatským médiím. První závody pro pařížské hry se uskuteční za dva roky. "Jak by řekla Janica: Štěstí spočívá v malých očekáváních, že?" prohlásil.

Se sestrou ale v plachetnici nebude. Protože si ale vybral disciplínu smíšenou, bude prý potřebovat souhlas manželky. "Samozřejmě, bez jejího svolení to nepůjde," dodal Kostelič, jenž má z olympiád čtyři stříbrné medaile. Tři získal v kombinaci, jednu ve slalomu. Z lyžařských mistrovství světa posbíral kompletní sbírku. Ze sezony 2010/11 je také celkovým vítězem Světového poháru.