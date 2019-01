Osmá Ledecká pokořila Vonnovou. Musela jet pozadu, vtipkovala

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká si osmým místem ve sjezdu v Cortině d'Ampezzo vyjela druhý nejlepší výsledek ve Světovém poháru lyžařek v kariéře. Na páteční vítězství v italském středisku navázala i na prodloužené trati Rakušanka Simona Siebenhoferová.

Druhá skončila jen o čtyři setiny zpět další rakouská lyžařka Nicole Schmidhoferová, vedoucí žena pořadí disciplíny. Třetí byla Slovinka Ilka Štuhecová.

Start byl oproti pátku na standardním místě a trať byla o 500 metrů delší. Ledecká jela od začátku agresivně, na hraně a jednou se po skoku téměř dotkla hýžděmi země. Dlouho se držela na mezičasech za Siebenhoferovou o necelou sekundu. Nakonec s Rakušankou prohrála o 1,26 sekundy, v přepočtu o 34,38 metru.

"Líbilo se mi to. Pustili nás shora, takže jsme měly dvě tři zatáčky a skok navíc. Jelo se mi fajn, některé věci jsem si opravila. Pořád tam mám rezervy, ale jsem spokojená," řekla Ledecká Radiožurnálu. "Vzala jsem si jiné lyže. Mám je očíslované od jedné do sedmdesáti, tohle byly ty sedmdesáté. Jely tak rychle, že jsem měla co dělat, abych je dohnala. Musím poděkovat servisákovi a celému týmu," uvedla.

"Jízda byla dobrá, výborná. Dokázala být aktivnější než v pátek. Měla lepší sjezdový postoj. Škoda, že se v poslední zatáčce docela rozbalila a trošku proto ztratila," hodnotil jízdu Ledecké její trenér Tomáš Bank pro Českou televizi.

Po projetí cílem byla Ledecká šestá a atakovala svůj nejlepší výsledek v SP, ale o dvě místa ještě klesla. Maximem olympijské vítězky super-G z Pchjongčchangu dál zůstává sedmé místo ve sjezdu v Lake Louise z prosince 2017.

Zatímco v pátek třiadvacetiletá Ledecká prohrála s hvězdnou Lindsey Vonnovou, tentokrát Američanku odsunula o jednu desetinu za sebe. "To jsem ani nevěděla. Asi musela jet chvíli pozadu," vtipkovala Ledecká.

V neděli je v Cortině na programu superobří slalom.