Ledecká v Německu nepojede, převezme si pouze glóbus.

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vynechá kvůli problémům se zády závěrečný závod Světového poháru na snowboardu ve Winterbergu. Sobotní paralelní slalom bude jen sledovat a po jeho skončení převezme velký křišťálový glóbus za celkový triumf v seriálu.

Ledecká přijela do Německa ve čtvrtek večer ze švédského Aare, kde ve finále Světového poháru v alpském lyžování nedokončila superobří slalom, v kterém získala v Pchjongčchangu překvapivé olympijské zlato. Důvodem byly bolesti zad, přesto po dojezdu uvažovala, že by v případě zlepšení na prkně startovala.

Dnes odpoledne se definitivně rozhodlo, že nepojede. Nefiguruje ani na startovní listině kvalifikace. "Ester se rozhodla záda šetřit a nenastoupit. Po závodu převezme velký křišťálový glóbus," potvrdil ČTK její manažer Viktor Valta.

Dvaadvacetiletá Ledecká měla jisté třetí vítězství v řadě v hodnocení paralelních disciplín od minulé soboty, kdy vyhrála ve švýcarském Scuolu. Již před čtrnácti dny si zajistila i malý glóbus za paralelní obří slalom.

Z Winterbergu se olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu přesune do Prahy, kde ji v pondělí čekají mediální povinnosti. Pak doufá, že bude jezdit slalomy a obří slalomy kategorie FIS na lyžích. Záležet bude na stavu jejích zad. "Nemělo by to být vážné a čas ukáže, jak rychle bude v pořádku," řekl Valta.