Ledeckou nevydíráme, ohradil se svaz. Zveřejnil i nabídku

Výkonný výbor Svazu lyžařů ČR (SLČR) na úterním mimořádném zasedání rozhodl, že garantovanou částku na přípravu dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké navýší o 800.000 korun. Celkem by tak měla podle návrhu reprezentační smlouvy v nadcházející sezoně od svazu dostat 3,773 milionu korun. V případných startech v závodech na soustředění v Chile svaz Ledecké bránit nehodlá a jeho funkcionáři odmítli pondělní vyjádření agentury Sport Invest, že Ledeckou vydírají.

"Ohrazujme se proti bezprecedentnímu nařčení, že vydíráme Ester Ledeckou a nejednáme o podmínkách reprezentační smlouvy. To jsme se shodli, že to tak není. Není to úplně obvyklé, že v průběhu jednání zveřejňujeme podmínky. Je to nestandardní postup, ke kterému jsme byli vyzváni," řekl v úterý večer novinářům předseda svazu Lukáš Sobotka.

Dle oficiálního tiskového prohlášení Svazu lyžařů ČR by Ledecká díky reprezentační smlouvě měla na příští sezonu získat od svazu 3 773 067 korun. Dalších 1 850 000 korun jí pak připadne od Armádního sportovního centra Dukla a Českého olympijského výboru (ČOV). Celková suma tak činí 5 623 067 korun.

Osmisettisícová částka, o které výkonný výbor jednal, figurovala v návrhu smlouvy už dříve, ale její vyplacení bylo navázáno na určité podmínky. Nyní je tam uvedena napevno. Z marketingových ploch na svém oblečení může Ledecká prostřednictvím agentury Sport Invest podle návrhu smlouvy využít 300 centimetrů čtverečních na lyžařském oblečení a 400 cm čtverečních na snowboardovém oblečení. "Tento prostor v rámci marketingové hodnoty Ester Ledecké představuje jen na lyžařském oblečení dalších zhruba 20 milionů korun," uvedl předseda úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek.

"Máme eminentní zájem na tom, aby Ester závodila a nadále úspěšně reprezentovala Českou republiku. Za poslední čtyři roky svaz společně s Duklou a ČOV investoval do jejího výkonnostního růstu 11,5 milionu korun," prohlásil Sobotka. "V žádném případě není ohrožena ani příprava, Ester aktuálně trénuje na soustředění v Chile za nemalé finanční prostředky, které zajistil svaz. Stejně tak ji svaz přihlásí na závody v Chile," dodal Forejtek.

Reakce Sport Investu

Lepší podmínky ještě nikdo neměl

Svaz tvrdí, že nabízené podmínky pro Ledeckou jsou velmi nadstandardní. "Nikdy v historii Svazu lyžařů neměl žádný závodník takovou finanční podporu," prohlásil Sobotka. "Nadcházející sezona je navíc první poolympijská a počítáme s tím, že se finanční podpora bude v průběhu olympijského cyklu postupně zvyšovat. Odhadujeme, že celkem v následujících čtyřech letech se bude jednat o 25 až 30 milionů korun," dodal Sobotka. Předpokládá se, že bude se zástupci Ledecké o podmínkách smlouvy jednat dál.

V současné době není ohrožena příprava Ledecké ani její závodění během soustředění v Chile. "Včera jsme dostali od jejího trenéra přihlášku, že by tam chtěla závodit. Přihlásíme ji," řekl Forejtek.

Problém by mohl nastat při závodech Světového poháru, protože v nich mohou v českých barvách startovat jen závodníci se statutem reprezentanta, pro který je uzavřená reprezentační smlouva podmínkou. První rychlostní disciplíny mají ženy na programu na konci listopadu.

Dohadování o podobě reprezentační smlouvy po úspěšné sezoně je prakticky běžná věc. Velké spory se svazem v minulosti měli například vítěz Světového poháru ve skoku na lyžích Jakub Janda i olympijská vítězka běžkyně Kateřina Neumannová.

Ledecká vedle peněz od svazu dostává na přípravu také podporu od Dukly a Českého olympijského výboru. Ty by měly dohromady v nadcházející sezoně přidat dalších 1,85 milionu korun.

V tiskovém prohlášení je také uvedeno, že celková finanční podpora Ester Ledecké od SLČR, Dukly a ČOV za období 2015 až 2018 dělala 11 560 980 Kč. V celkové sumě nejsou zahrnuty mzdové náklady pro pracovníky Dukly a její realizační tým (Tomáš Bank, Petr Kouřil) a náklady na materiálové vybavení (skútr, časomíra, vysílačky, slalomové tyče atd.).

2015 2016 2017 Do 31. 5. 2018 Nabídka na 2018/19 SLČR* 1 497 349 Kč 2 498 348 Kč 3 265 663 Kč 1 149 620 Kč 3 773 067 Kč Dukla, ČOV 510 000 Kč 520 000 Kč 2 020 000 Kč 100 000 Kč 1 850 000 Kč Celkem 2 007 349 Kč 3 018 348 Kč 5 285 663 Kč 1 249 620 Kč 5 623 067 Kč

* Podpora na základě reprezentační smlouvy, mzdové náklady na servis, osobní vozidla včetně pojištění, pojištění a připojištění léčebních výloh, soustředění v Chile atd.