Lindvik vyhrál na Turné druhý závod, Koudelka skončil 16.

Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Innsbrucku (Rakousko): 1. Lindvik (Nor.) 253,3 b. (133+120,5 m), 2. Kubacki (Pol.) 252,0 (133+120,5), 3. Tande (Nor.) 249,3 (126+131), 4. Kraft (Rak.) 245,0 (123+127,5), 5. Leyhe (Něm.) 241,6 (125+125), 6. Schlierenzauer (Rak.) 240,0 (127,5+126), 7. Forfang (Nor.) 228,4 (131+120,5), 8. Geiger (Něm.) 236,5 (117,5+126), 9. P. Prevc 236,3 (127+122), 10. D. Prevc (oba Slovin.) 234,6 (125+122), ...16. Koudelka (ČR) 228,9 (124+123,5), 43. Polášek 100,8 (113), 48. Sakala (oba ČR) 86,7 (105,5). Průběžné pořadí Turné (po 3 ze 4 závodů): 1. Kubacki 830,7, 2. Lindvik 821,6, 3. Geiger 817,4, 4. R. Kobajaši (Jap.) 817,0, 5. Kraft 798,6, 6. Leyhe 779,8, ...17. Koudelka 743,9, 43. Polášek 297,5, 50. Sakala 183,5. Průběžné pořadí SP (po 10 z 30 závodů): 1. R. Kobajaši 608, 2. Geiger 539, 3. Kraft 489, 4. Lindvik 409, 5. Kubacki 344, 6. Aschenwald (Rak.) 338, ...31. Koudelka 57, 53. Polášek 4.