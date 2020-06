Lyžaři chtějí příslib dotace na závody, Světovému poháru hrozí zrušení

Lyžařský svaz chce mít dopředu jistotu státní dotace na tři závody Světového poháru, které má příští zimu pořádat. Jedná se o snowboardcross na Dolní Moravě (12.-14. února), závody v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (20. a 21. února) a finále snowboardistů ve slopestylu ve Špindlerově Mlýně (25.-27. března). Pokud příslib od Národní sportovní agentury nezíská, možná se svaz některého ze závodů raději vzdá. Na úterním setkání s novináři to uvedl prezident Svazu lyžařů České republiky Lukáš Heřmanský.

Současný systém financování je pro zimní sporty riskantní, protože dotace na významné sportovní akce ministerstvo školství schvaluje zpravidla na jaře, tedy až po závodech. "Dostáváme podporu až zpětně. V minulosti se nám stalo, že prostředky nepřišly a vznikaly nám ztráty," řekl Heřmanský.

Od roku 2021 přebírá financování sportu Národní sportovní agentura vedená Milanem Hniličkou, ale zásadní změna systému se v tomto ohledu nechystá. Lyžaři proto chtějí alespoň příslib. "Plus minus by agentura mohla říct, s jakou počítá částkou. Kdybychom neměli příspěvek, jsme najednou ve ztrátě desítek milionů korun," vysvětlil Heřmanský.

Celkem se na všechny tři akce jedná o zhruba 35 milionů korun. "Pokud bude nejistota, tak uvažujeme, jestli vůbec všechny závody Světového poháru uspořádáme. Do rušení se mi nechce, protože do Česka pořádání Světových pohárů patří, ale bohužel nový výkonný výbor vyhodnocoval rizika na základě minulosti, kdy jsme měli ztrátové akce," uvažoval Heřmanský.

Prioritou je pro svaz snowboarcrossový závod SP s olympijskou vítězkou ze Soči Evou Samkovou. Zbývající dva jsou zhruba na stejné úrovni. Běžci na lyžích v Novém Městě závodili i v minulé sezoně, podnik ve slopestylu byl zrušen kvůli koronaviru.

Státní příspěvek ve výši deseti až dvanácti milionů korun na každou akci tvoří většinu rozpočtu, který se obvykle pohybuje kolem deseti až patnácti milionů korun. Zbytek získává svaz od sponzorů, což ale bude kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize zřejmě složitější.

Říjnový kongres

Jasno by mělo být na podzim. "Na říjnovém kongresu FIS se bude vážně diskutovat o tom, co kdo uspořádá a neuspořádá. Čekám, že v tom bude rušno a že spousta pořadatelů Světových pohárů napříč světem vyčkává, jaké budou peníze. Je možné, že se bude totálně měnit kalendář," řekl Heřmanský.

Češi už se v minulosti některých závodů Světového poháru vzdali. Opakovaně se to stalo v případě těch skokanských přidělených do Liberce. "Pokud by se rušily Světové poháry dál, tak do budoucna jsme pro FIS nedůvěryhodný partner. Musíme plánovat tři roky dopředu. Když je rušíte, tak vám je FIS nechce dávat," dodal Heřmanský.