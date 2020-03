Malysz zařídil polským skokanům speciální návrat domů.

Kvůli opatřením zavedeným po pandemii koronaviru se někteří sportovci dostávají z předčasně ukončených Světových pohárů domů vládním speciálem. Omezena je totiž letecká doprava, takže na normální linku by čekali marně. Své letadlo poslala polská vláda do norského Trondheimu pro skokany na lyžích nebo Slováci pro biatlonisty do finského Kontiolahti.

Hladký návrat domů zařídil polským skokanům manažer týmu a někdejší úspěšný reprezentant Adam Malysz. "Prezident (Andrzej) Duda mi zavolal a osobně se o to postaral. Prezident nemůže o takovém letu rozhodnout, celá vláda se musela spojit. Trvalo to asi šest hodin, než jsme dostali svolení a vládní letadlo mohlo opustit Krakov," popsal Malysz.

Skokani v čele s Kamilem Stochem či Dawidem Kubackým se vrátili domů dnes po poledni. Sezona pro ně skončila kvůli koronaviru o deset dnů dříve.

Slovenské biatlonistky ještě v sobotu absolvují stíhací závody. Zatímco sportovci se vrátí prezidentským speciálem, realizační týmy se vším materiálem musejí jet autem. Všechny pak čeká dvoutýdenní karanténa.