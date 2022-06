Minimální věk v dospělém krasobruslení se postupně zvýší na 17 let

Minimální věk pro účast v krasobruslařských závodech dospělých vzroste ze současných 15 na 17 let. Přechod bude postupný. Pro příští sezonu bude platit ještě současná hranice, od sezony 2023/24 to bude šestnáct let a od předolympijského ročníku 2024/25 zatím konečná předepsaná hranice 17 let. V úterý to schválil kongres Mezinárodní bruslařské unie (ISU).

Vedení světového krasobruslení o tom informovalo na twitteru s tím, že tímto krokem hodlá chránit fyzické i psychické zdraví závodníků, tedy zejména závodnic. Zvýšení věkové hranice bylo tématem už delší dobu. Tyto úvahy reagovaly mimo jiné na dění v Rusku, které v posledních letech posílalo na soutěže velmi mladé krasobruslařky. Ty výraznou technickou převahou válcují konkurenci, ale jejich kariéry nebývají dlouhé.

Volání po úpravě pravidel zesílilo po událostech na letošních zimních olympijských hrách v Pekingu. Jako největší favoritka tam přijela teprve patnáctiletá Kamila Valijevová. Po soutěži týmů, v níž pomohla ruskému výběru k vítězství, ale vyšel najevo její pozitivní dopingový test z prosince 2021.

Navzdory tomu mohla Valijevová nastoupit do individuální soutěže, ale náročnou situaci psychicky neustála a po řadě chyb ve volné jízdě skončila čtvrtá. Od trenérky Eteri Tutberidzeové se místo útěchy při odchodu z ledu dočkala výčitek.

Zvítězila jiná svěřenkyně kontroverzní Tutberidzeové, sedmnáctiletá Anna Ščerbakovová, před stejně starou týmovou kolegyní Alexandrou Trusovovou. Závěr soutěže byl plný emocí. Valijevová odcházela v slzách do zákulisí, před medailovým ceremoniálem vzteky a zklamáním plakala i Trusovová.

Zvýšení věkové hranice, kterou musejí krasobruslaři dovršit před 1. červencem roku, v němž sezona začíná, bylo hladké. Pro hlasovalo rovných 100 delegátů, proti bylo jen šestnáct a dva se zdrželi. S přehledem tak byla splněna potřebná dvoutřetinová většina. "Je to historické rozhodnutí," poznamenal končící prezident ISU Jan Dijkema. Přechod je postupný, aby se mezi juniorky nemusely vracet závodnice, které už startovaly v seniorské kategorii.

Autoři návrhu jako hlavní důvod pro změnu uváděli aktuálně příliš krátké kariéry elitních krasobruslařek. "Od roku 1994 bylo pěti různým olympijským vítězkám v krasobruslení 15, 16 nebo 17 let, když získaly titul. Tři z těchto pěti šampionek v dalším roce už nezávodily na mistrovství světa. Zbývající dvě závodily jen v tom následujícím roce, než ukončily aktivní kariéru. Zdá se, že debutovat na seniorské úrovni v patnácti letech nemotivuje krasobruslařky k dlouhé kariéře," uvedli.

Pozdější vstup na ty největší akce by mohl dlouhověkosti prospět. Na příštích zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo v roce 2026 už bude platit minimální věk sedmnácti let.

Člen komise sportovců ISU Eric Radford řekl, že převážná většina krasobruslařů změnu podporuje. "Život sportovce je krátký a intenzivní. Jeho zkušenost z této fáze dává základ pro zbytek života - fyzicky, duševně, citově. Když slyším obavy některých národů o bezprostředních obtížích, kterým by mohli čelit... Opravdu medaile stojí za život mladého sportovce?" uvedl před schválením návrhu úspěšný závodník z kategorie sportovních dvojic.

Renomovaná ruská trenérka Taťjana Tarasovová tvrdí, že změna je cílená výhradně na Rusko. "Vidí, že u nás máme spoustu dívek a chlapců, a chtějí je zablokovat pro závody," řekla televizi Match TV. Ruští krasobruslaři aktuálně nesmějí startovat na mezinárodních závodech bez ohledu na věk, protože je ISU vyloučila kvůli invazi na Ukrajinu. Stejně jsou potrestaní běloruští závodníci.