Muž v domácnosti. Koudelkovi virus program nezhatil

Sezonu jako na houpačce má za sebou skokan na lyžích Roman Koudelka. Po špatném začátku se dostal do formy, ale pak těžce nesl odvolání trenéra Davida Jiroutka, což na něj dolehlo ke konci ročníku. Přesto má do skákání chuť, ale na sport nyní nemyslí, protože čeká narození druhého potomka.

Sezonu skokanům minulý týden předčasně ukončila pandemie koronaviru, ale Koudelka byl nejspíš jedním z mála, který chtěl skončit tak jako tak. "Čekáme narození druhého dítěte a ke konci mi to nešlo, takže jsem počítal dopředu, že na lety už nepojedu. Pro mě se nic nezměnilo," řekl Koudelka v rozhovoru s ČTK.

Po návratu z Norska je doma v Lomnici nad Popelkou v karanténě a těhotnou manželku se synem Karlem ještě neviděl. "Modlím se, ať se dítě nenarodí dřív, ale až mi skončí karanténa, abych mohl být i u porodu a přivézt si je v pořádku domů," řekl. Izolace mu má vypršet 26. března a termín porodu je stanoven o dva dny později. "Je to o fous, ale věřím, že to vyjde a všechno bude dobrý."

Třicetiletý dlouholetý nejlepší český skokan se snaží vyplnit čas prací. "Nicneděláním bych se zbláznil, ale máme velkou zahradu, tak se můžu pohybovat kolem baráku, jak je mi libo," řekl. Vyprávěl, že už natřel a myl okna, dělal provizorní schody na zahradě a natírá podbití. "Do pátku mám co dělat. Pak jsem přemýšlel, že ještě doma vymaluju. Připadám si jako muž v domácnosti," smál se Koudelka.

Má i čas hodnotit uplynulou čtrnáctou zimu ve Světovém poháru. "Byla jako na houpačce," uznal. V úvodu nebodoval, ale po vánočních svátcích se rozjel a dal vzpomenout na své nejlepší roky. V Garmisch-Partenkirchenu skončil osmý a ve Val di Fiemme útočil na stupně vítězů, ale měl smůlu na vítr. "Měl jsem radost a cítil jsem, že jsem na vlně. Do té doby všechno šlo, jak mělo," uvedl Koudelka.

Po závodech v Itálii ale vedení skokanského úseku odvolalo kouče Jiroutka. Koudelka toto rozhodnutí těžce nesl. "Byl to velký zásah. Musel jsem se s tím hodně prát, stálo mě to hodně sil a energie," prohlásil. Sice ještě byl šestý v Sapporu, ale cítil, že postupně vadne. "Jednoznačně to byl problém, proč to ke konci nešlo. Když není vše ideální, vezme to síly a někde se to projevit musí. Bohužel se to ke konci projevilo."

Nejspíš bude na můstcích pokračovat, motivace mu nechybí. "Dřív jsem s tím bojoval, ale sport mě zase baví a mám radost, že můžu skákat. Mám chuť do tréninku a to je důležitý," pronesl a dodal: "Oklepal jsem se z rozhodnutí úseku, zvedl hlavu a bojoval. Byl i v desítce a to je pozitivní do dalších roků."