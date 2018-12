Mužskou stíhačku ovládl Fourcade, z Čechů nejlepší Krčmář

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. M. Fourcade (Fr.) 32:22,3 (0 trest. okruhů), 2. Peiffer (Něm.) -13,7 (1), 3. Christiansen (Nor.) -16,1 (0), 4. Eberhard (Rak.) -37,4 (3), 5. Hofer (It.) -42,2 (2), 6. Weger (Švýc.) -42,6 (2), 7. Loginov (Rus.) -43,0 (2), 8. Schempp (Něm.) -59,6 (0), 9. J. T. Bö (Nor.) -1:00,0 (6), 10. Claude (Belg.) -1:00,1 (0), ...24. Krčmář -2:02,9 (3), 28. Moravec (oba ČR) -2:14,7 (1). Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 248, 2. M. Fourcade 191, 3. Guigonnat (Fr.) 187, 4. Loginov 178, 5. Eder (Rak.) 177, 6. Eberhard 151, ...14. Krčmář 119, 27. Moravec 63. Ženy - stíhací závod (10 km):1. Mäkäräinenová (Fin.) 30:53,1 (3 trestné okruhy), 2. P. Fialková (SR) -1,5 (2), 3. Wiererová (It.) -2,8 (4), 4. Hojniszová (Pol.) -8,7 (0), 5. Kuzminová (SR) -13,3 (3), 6. Vittozziová -20,2 (3), 7. Sanfilippová (obě It.) -20,7 (1), 8. Starychová (Rus.) -24,8 (0), 9. Hildebrandová (Něm.) -25,4 (1), 10. Simonová (Fr.) -42,2 (2), ...14. Vítková (ČR) -1:09,9 (1). Průběžné pořadí SP (po 5 z 26 závodů): 1. Wiererová 252, 2. Mäkäräinenová 245, 3. P. Fialková 219, 4. Vittozziová 202, 5. Hojniszová 187, 6. Starychová 158, ...32. Davidová 57, 37. Puskarčíková 52, 39. Vítková 47, 57. Jislová (všechny ČR) 10.