Nejlepší česká běžkyně na lyžích Razýmová je těhotná, vynechá olympijskou sezonu

Nejlepší česká běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová je těhotná. Vynechá proto nadcházející olympijskou sezonu s únorovým vrcholem v Pekingu. Po porodu by se třicetiletá závodnice, která v poslední době pronikala do nejlepší desítky v závodech Světového poháru, chtěla vrátit.

O svém těhotenství se jednička českého běžeckého lyžování dozvěděla před měsícem a půl. "V průběhu září jsem se cítila nepřiměřeně unavená a na konci září zjistila, že jsem těhotná. Pořád jde o poměrně ranou fázi těhotenství, nicméně je jasné, že bych sezonu absolvovat nemohla," uvedla v tiskové zprávě svazu.

Potomek, kterého očekává se svým manželem a trenérem Vladislavem Razýmem, by se měl narodit na přelomu jara a léta. "Miminko jsme plánovali, načasování však vzhledem k nadcházející olympijské sezoně úplně nevyšlo. Přesto ale máme z této novinky obrovskou radost," uvedla Razýmová v tiskové zprávě lyžařského svazu.

Na zimních olympijských hrách startovala ještě pod dívčím jménem Beroušková jen v roce 2018 v Pchjongčchangu, kde bylo jejím maximem 23. místo na klasické třicítce s hromadným startem. Pro Peking by vzhledem k posledním výsledkům měla zřejmě výrazně vyšší ambice. Z toho ale sešlo.

Zatím v omezeném režimu pokračuje v tréninku a konec kariéry neplánuje. "Sportovní cíle, které jsem si vytyčila pro tuto sezonu, zcela jistě nesplním, to je jasné. Ráda bych o ně ale zabojovala v dalším ročníku 2022/23. Žen, které návrat po mateřské úspěšně zvládly, je ve vrcholovém sportu mnoho. Uvidíme, jak to půjde u mě," přemítala.

Nejznámějším českým případem je jiná běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, která po porodu dcery Lucie dosáhla největších úspěchů včetně olympijského zlata v Turíně. "Přeji Kateřině Razýmové, aby šla ve sportovních šlépějích své jmenovkyně," poznamenal předseda úseku běžeckých disciplín Aleš Vaněk.

Běžci přišli o očekávané největší olympijské želízko v ohni. "Z čistě sportovního hlediska je to pro nás v olympijské sezoně samozřejmě ztráta. Katka dlouhodobě prokazovala stabilní a vysokou výkonnost, ve výpravě do Pekingu měla být jednou z největších nadějí napříč všemi disciplínami spadajícími pod Svaz lyžařů ČR. Nicméně jsou záležitosti, které jednoznačně převyšují sport. A Katka aktuálně prožívá nejkrásnější věc, která ji mohla potkat. Držím palce, aby vše pokračovalo, jak má," uvedl prezident svazu Lukáš Heřmanský.

Bez Kateřiny Razýmové se české reprezentační týmy vydávají na závěrečné soustředění do finského Rovaniemi. Muži tam odcestovali v úterý, ženy je budou následovat na konci tohoto týdne. Přímo z Rovaniemi poté běžci odcestují do jiného finského střediska Ruka, kde je od 26. do 28. listopadu na programu první podnik Světového poháru.