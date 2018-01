Ledecká má před olympiádou formu. V Rogle vyhrála obří slalom

Ester Ledecká vyhrála i čtvrtý závod Světového poháru v obřím slalomu na snowboardu v sezoně. Měsíc před svým startem na olympijských hrách triumfovala česká mistryně světa třetím rokem po sobě a počtvrté v kariéře ve slovinské Rogle.

Ledecká v sobotu navázala na prosincové výhry z Carezzy a Cortiny a lednový triumf v Lackenhofu. Jediný závod na snowboardu nevyhrála česká reprezentantka v tomto ročníku den po triumfu v obřím slalomu v Cortině, kdy byla devátá v neolympijském slalomu.

"Samozřejmě, že mě vyhrávat baví. Mám ale pořád spoustu rezerv, které můžu dohnat. Jsem ráda, že mi to takhle jezdilo a můj tým odvedl fantastickou práci, což je moje obrovská výhoda," uvedla Ledecká.

Dvaadvacetiletá závodnice, jež kombinuje snowboarding se sjezdovým lyžováním, vede suverénně pořadí SP v paralelních disciplínách. Před druhou Ruskou Jekatěrinou Tuděgeševovou má náskok 1610 bodů, přičemž za vítězství se dává 1000 bodů.

Stejně jako ve všech předchozích závodech v sezoně byla Ledecká v Rogle nejrychlejší v kvalifikaci a ve vyřazovacích kolech na ni postupně nestačily Ukrajinka Annamari Dančová, Ruska Jekatěrina Chatomčenkovová, domácí Slovinka Gloria Kotniková a Rakušanka Claudia Rieglerová, jež nedokončila finálovou jízdu. "Vůbec nevím, jak jela. Soustředila jsem se na sebe, abych se dostala co nejdřív do cíle. Nemám čas se dívat vedle, co ona tam dělá," řekla Ledecká.

Připsala si již třinácté vítězství v kariéře a čtvrté v Rogle, kde vyhrála už v letech 2014, 2016 a 2017. "Věděla jsem, že to může být hattrick. Mám z toho strašnou radost, ale já mám radost z vítězství na jakémkoli kopci," podotkla.

Šanci na další vítězství bude mít už v neděli, kdy se jede ve Slovinsku obří slalom znovu. Oproti soupeřkám půjde na start dál s vědomím, že v této disciplíně ještě v sezoně neprohrála. "Je skvělý s tím nastupovat do závodu, ale na druhou stranu to máme v podstatě stejný," řekla Ledecká.