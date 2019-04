Opravdu jsou moje? Sáblíková se probírala sbírkou medailí

Rychlobruslařka Martina Sáblíková v nedávno skončené sezoně získala jubilejní dvacátou zlatou medaili z mistrovství světa a odpočinek po náročných závodech si zpestřila i netradičním focením. Zapózovala se všemi nejcennějšími kovy. Nejdříve je ale musela "vytřídit" a najít vhodný kufr, ve kterém je převážela.

"Když jsem medaile před focením dávala dohromady, seděla jsem doma obklopená všemi těmi plackami a říkala si: To snad není možné. Opravdu jsou všechny moje? Probírala jsem se medailemi asi 15 minut, protože jsem je měla smíchané dohromady i se stříbrnými a bronzovými," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

"Když jsem všechny ty medaile měla na jednom místě, úplně mě to uchvátilo. Nikdy jsem je takhle pohromadě neviděla. Ani jsem je nikdy nepočítala," řekla.

Trojnásobná olympijská vítězka získala ve své bohaté kariéře celkem 44 medailí z velkých akcí, první v lednu 2007 na mistrovství Evropy v Collalbu. "To je neuvěřitelné, že jich je tolik. Vážím si všech stejně. Třeba stříbro z letošní Evropy pro mě mělo obrovský význam. Za každou medailí se skrývá velký boj. Člověk nemůže pořád jenom vyhrávat," uvedla Sáblíková a vyzdvihla význam trenéra Petra Nováka na jejich úspěších. "Nestačí se jen postavit na start a jet. Někdo musí naplánovat trénink tak, aby forma přišla v pravý čas a já byla připravená," podotkla.

Jednu medaili však přece jen za speciální označila: zlato z MS na trati 3000 metrů v Salt Lake City před dvanácti lety. "Každá medaile má svůj příběh, před každým závodem jsem měla nové soupeřky, nové výzvy, nerada vyzdvihuji jednu medaili, ale ta ze Salt Lake City zůstane navždy první v mém životě. Jak bylo neuvěřitelné, co se mi povedlo letos v Inzellu, tak tenkrát bylo neuvěřitelné, že se to vůbec povedlo," vzpomínala Sáblíková.

Letos triumfovala na světových šampionátech v Inzellu (na tratích 3000 a 5000 metrů) a na vícebojařském MS v Calgary. "Pořád se nemůžu vzpamatovat z toho, co se mi v Inzellu povedlo. Nemyslela jsem si, že se ještě někdy dočkám triumfů na obou dlouhých tratích. Medaile jsem dala k těm ostatním a uvědomila si, kolik dřiny za nimi je, jak dlouho už se rychlobruslení věnuji," uvedla jednatřicetiletá rychlobruslařka, která mezi seniory startuje již od roku 2004.

Rodačka z Nového Města na Moravě si každé mistrovství světa vybaví ihned, bez váhání. "Jela jsem na spoustě míst, ale nejradši mám tři haly: Hamar, Inzell a Calgary. V Hamaru jsem poprvé nastoupila v elitní skupině A. Do Inzellu jezdím odmalička, cítím se tam jako doma. Poprvé jsem v Inzellu byla v roce 2001, v 17 letech jsem tam na pětce porazila na mistrovství světa holku, co byla druhá na olympiádě 2002 (Gretha Smitová). No a v Calgary jsem zajela svůj první juniorský světový rekord, teď po letech i poslední světový rekord," dodala Sáblíková.