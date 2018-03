"Paráda!" jásala Ledecká po výhře a spěchala na lyže

Ester Ledecká oslavila třetí celkový triumf ve Světovém poháru na snowboardu spokojeným "Paráda!" a už myslela na lyže. Dvojnásobná olympijská vítězka po vítězství v paralelním obřím slalomu ve švýcarském Scuolu hned spěchala balit a na zarezervovaný let do švédského Aare, kde se bude od neděle připravovat na finále SP v alpském lyžování.

Ve dvaadvaceti letech získala Ledecká třetím rokem po sobě velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny ve snowboardingu. Na prkně vyhrála v sezoně šest závodů SP a přidala olympijské zlato - vše v obřím slalomu. Lepší sezonu od svého vstupu mezi elitu v roce 2013 nikdy neabsolvovala.

"Jsem ráda, že se to takhle vyvíjí a každá sezona je o chloupek lepší než ta předešlá," řekla Ledecká v nahrávce pro média. "To je můj úmysl. Takhle se to snažím dělat. Mám radost, že se mi to vede a pořád se posouvám dopředu."

Nadšená byla i z třetího celkového prvenství v SP v řadě. "Je to skvělý pocit. Vyhrát velký glóbus je zase něco jiného než třeba olympiádu. Tam se musí sejít vše v jeden den a tady to je výsledek celosezonní práce," řekla Ledecká.

Bez svého týmu bych to nedokázala, tvrdí česká "královna"

Za úspěch poděkovala týmu. Všude s ní v zimě jezdí servisman Petr Kouřil a fyzioterapeut Jakub Marek, o kvalitu na prkně se starali či starají Ital Erich Pramsohler, Američan Justin Reiter a Rakušan Sigi Grabner, na jehož snowboardech jezdí. "Bez nich bych to nedokázala," nezapomene Ledecká vždy připomenout.

Sezona pro Ledeckou ještě nekončí. Stále má v plánu, že se za týden postaví na start v posledním závodu SP ve snowboardingu v německém Winterbergu.

Ze Švýcarska ale spěchala do Švédska, kde bude ve finále Světového poháru v alpském lyžování startovat ve středu ve sjezdu. Od den později se poprvé od senzačního triumfu na olympiádě postaví na trať super-G.

"Udělám, co bude v mých silách, abych se co nejrychleji přešupačila na lyžařku," řekla Ledecká. Času nebude moc. Většinou má mezi závody na snowboardu a na lyžích aspoň dva tři dny, nyní jen jeden. Už v pondělí je na programu oficiální trénink sjezdu. "Takhle to prostě je. S tím se nedá nic dělat. Jsem ráda a pyšná, že se nám podařilo na finále nominovat. Těším se na závody."

Snad nebude unavená, doufá trenér Bank

"Snad nebude moc unavená. Měla náročnější program než před olympiádou," řekl ČTK sjezdařský trenér Tomáš Bank, který vyrazil do Aare z Česka a na neděli naplánoval Ledecké volné ježdění. "A jen na obřačkách. Nebude rychlostky řešit. Dá si pět šest jízd, záleží na kvalitě," uvedl.

"Chci si závody užít a zároveň se budu snažit vyhrát. Jako vždycky. Nikdy jsem ve Švédsku nebyla, bude to zase nová zkušenost," řekla a tlaku před prvním startem po šokujícím olympijském vítězství v superobřím slalomu se nebála. "Celou sezonu nám v týmu jde zůstat v bublině a nevzrušovat se kvůli lecčemu," podotkla Ledecká.

Podle Tomáše Banka je dobře, že nejdříve pojede v Aare sjezd. "Tam žádný tlak nebude," řekl. A k očekávání, že by Ledecká měla znovu vyhrát super-G, doplnil: "Nemůžete počítat, že znovu vyhraje. To se stane jednou za sezonu."