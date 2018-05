Problém pro skokany! Zavřeli můstky v Harrachově, kde trénovali

Kvůli havarijnímu stavu musel být zastaven provoz harrachovských skokanských můstků sloužících jako tréninkové centrum. Podle odborného posudku je pro sportovce nebezpečné využívání dvou z dosud fungujících tří středních můstků či vleku, který skokany vyvážel nahoru.

O uzavření skokanského areálu rozhodla správní rada obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov. Ta převzala jeho správu v roce 2014, jejími zakladateli byly Český olympijský výbor a Svaz lyžařů ČR. "Postavili jsme společnost na nohy, čtyři roky jsme můstky drželi v chodu a financovali jsme provoz areálu. Za nynějšího stavu už ale můstky dál v provozu udržovat nemůžeme," uvedl v tiskové zprávě ČOV jeho generální sekretář Petr Graclík.

V havarijním stavu jsou konstrukce můstku K-90, nájezd můstku K-40, věž trenérů a vlek. Musely být uzavřeny pro přístup osob, pod nájezdy hrozí nebezpečí kvůli odpadávání zkorodovaných částí konstrukce. Podle posudku jsou stavby na konci životnosti a záchrana některých z nich je ekonomicky nesmyslná, uvedl ČOV.

"I když je to pro nás z pohledu sportovního i historického těžké rozhodnutí, prodlužovat agónii postrádá smysl. Z pohledu tréninkového procesu skokanů či sdruženářů a mládeže je to komplikace, protože budeme muset výpadek tohoto tréninkového centra nahradit," řekl šéf svazu lyžařů Lukáš Sobotka. Skokané podle něj budou muset využívat například zahraniční můstky. "Uděláme vše pro to, aby přerušení provozu netrvalo moc dlouho," dodal.