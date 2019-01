Sáblíková má stříbro! Z "brambory" ji vyšvihl skvělý závěr

Víceboj: Muži: 500 m: 1. Silovs (Lot.) 36,339, 2. Bökko 36,365, 3. Pedersen (oba Nor.) 36,420, ...18. Druszkiewicz (ČR) 39,388. Ženy: 1500 m: 1. De Jongová (Niz.) 1:57,035, 2. Lollobrigidaová (It.) 1:57,996, 3. Sáblíková 1:58,073, ...12. Zdráhalová (obě ČR) 2:01,447. 5000 m: 1. Sáblíková 7:03,880, 2. De Jongová 7:13,734, 3. Achtereekteová (Niz.) 7:15,314. Konečné pořadí (po 4 disciplínách): 1. De Jongová 162,918, 2. Sáblíková 164,064, 3. Lollobrigidaová 164,937, ...12. Zdráhalová 124,813. Sprint: Muži: 500 m (druhý závod): 1. Verbij (Niz.) 34,939, 2. Lorentzen (Nor.) 35,100, 3. Kuzněcov (Rus.) 35,270. Průběžné pořadí (po 3 ze 4 disciplín): 1. Verbij 104,645, 2. Lorentzen 105,620, 3. Rukke (Nor.) 106,095. Ženy: 500 m (první závod): 1. Herzogová (Rak.) 37,611, 2. Fatkulinová 38,134, 3. Kačanovová (obě Rus.) 38,158.