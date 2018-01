Spokojená Sáblíková: Nejsem ve srabu, bedna je bedna

Rychlobruslařka Martina Sáblíková úspěšně zvládla generálku na olympijské hry v Pchjongčchangu. V Erfurtu sice při Světovém poháru nedokázala vybojovat vytoužený triumf na trati 3000 metrů, i s třetím místem však byla nakonec vcelku spokojená. Po zdravotních problémech, které ji od začátku sezony provázely, věří, že v Koreji bude schopná opět bojovat o medaile.

"Jsem ráda, že jsem byla na pódiu, ale nejsem moc spokojená s projevem jízdy. Hned po závodě jsme si s Petrem (trenérem Novákem) řekli, že jsem to na rovině moc uspěchávala a jela spíše za časem než technicky. Strašně jsem si přála vyhrát a ke konci se mi to trošku vymstilo. Pódium je ale pódium, takže jsem spokojená," řekla Sáblíková.

Za vítěznou Kanaďankou Ivanie Blondinovou zaostala o 1,05 sekundy. Vedle problémům s technikou, které přičítala dlouhé závodní pauze, nezvykle pomalu odstartovala. Na metě 200 metrů byla s časem 20,7 až čtrnáctá. "Pak už jsem kola držela, za což jsem ráda, ale ze začátku to mělo být o něco rychlejší," uvedla třicetiletá česká reprezentantka.

Sáblíková se po problémech se zády, které ji limitovaly na začátku sezony, rozhodla vynechat mistrovství Evropy na začátku ledna a věnovala se léčbě a dohánění tréninkového manka. A tento krok si pochvaluje. "Záda vydržela a musím říct, že jsem celkem překvapená, že jsem to skoro necítila. Byly v pohodě," řekla.

Dlouhá pauza byla znát

Dlouhá pauza se na jejím výkonu projevila. "V závodním tempu jsem toho mnoho nenajezdila. Absolvovala jsem dvoukola, tříkola. Odpíchnu se od toho a budu dál bojovat," uvedla Sáblíková, která teď bude trénovat na suchu a v závěru příštího týdne v předstihu odletí do Koreje. Chce se totiž řádně aklimatizovat.

"Budu trénovat týden na suchu, na led se dostanu až 1. února. Ale i tak si myslím, že se toho dá hodně udělat. Pro fyzičku určitě. A přímo v dějišti olympiády pak budu trénovat do rychlosti. Snad to dobře dopadne," přála si trojnásobná olympijská šampionka, která bude v Pchjongčchangu obhajovat zlato na pětce a stříbro na trojce z her v Soči.

Na olympiádu odjede s tím, že v sezoně dosud nevyhrála žádný závod Světového poháru. To ale příliš neřeší, hlavní pro ni je, že je zdravotně v pořádku. "To je důležitější. Nejsem ve srabu jako při úvodních Světových pohárech. Bedna je bedna. Kdybych byla dnes pátá, bylo by to horší. Třetí místo je ještě v pohodě," dodala Sáblíková.