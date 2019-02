Sáblíková před pětkou věří, že jí dobrá nálada vydrží

Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude v sobotu útočit na další zápis do historie. Jedenatřicetiletá česká reprezentantka bude na mistrovství světa v Inzellu usilovat o desátý triumf v řadě na trati 5000 metrů a zároveň na devatenácté zlato, kterým by se v absolutním pořadí dotáhla na rekordmanku Gundu Niemannovou-Stirnemannovou.

"Něco podobného ale teď v hlavě nemám, nemyslím na to. Užívám si čtvrteční úspěch a doufám, že mi dobrá nálada vydrží. Dneska se mi jelo zase fajn, snad to bude pokračovat," přála si Sáblíková po dnešním tréninku v Max Aicher Areně.

Bezprostředně po triumfu na trojce prohlásila, že má v uvozovkách splněno. "Jsem hrozně ráda, že mám placku na krku," vyjádřila spokojenost už s tím, že bez ohledu na výsledek druhého startu se domů vrátí opět jako medailistka ze světového šampionátu. Jako vždy od roku 2007.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka je ale připravena zabojovat i v sobotu o nejvyšší příčky. Tentokrát už bude hlavní favoritkou, přesto si zvýšený tlak nepřipouští. "Pořád si užívám ten pocit z trojky. Až uvidím večer rozlosování, zase to na mě padne a budu to prožívat jako vždycky," podotkla Sáblíková.

Hlavní soupeřkou české hvězdy dlouhých tratí by měla být Nizozemka Esmee Visserová, která loni ovládla olympiádu a ukončila vítěznou sérii Sáblíkové na velkých závodech.

"Náš přímý souboj by byl zajímavý, hodně těžký a asi do úplného vyčerpání všech sil. Uvidíme, jak rozhodne osud. Nebudu nad tím přemýšlet," řekla Sáblíková. Do okruhu medailových aspirantek zařadila i Kanaďanky Isabelle Weidemannovou a Ivanie Blondinovou, Natalii Voroninovou z Ruska a Stephanii Beckertovou z Německa.

Už před závodem je jasné, že pokud chce Sáblíková uspět, musí výrazně vylepšit vlastní nejlepší čas na 5000 metrů v sezoně. V Collalbu na otevřené dráze zajela nejdelší ženskou trať za 7:03,88 minuty, maximum Visserové je přitom 6:47,47.

Rychlým časům v Inzellu nahrává kvalitní led, v dosavadních všech závodech zde rychlobruslaři překonali traťové rekordy. "Zdokonalují se tréninkové metody. Navíc ledaři tady odvádějí výbornou práci, led je prostě geniální. Člověk tam nenajde rýhu. Dávají si záležet a led umějí opravdu udělat. Člověk se na něj může spolehnout," uvedla Sáblíková, která v současnosti drží rekord dráhy časem 6:50,83.