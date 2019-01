Sáblíkovou čeká mistrovství Evropy. O výsledek jí ale nejde

Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká o víkendu první vrchol sezony. V italském Collalbu se představí na mistrovství Evropy ve víceboji, na kterém bude obhajovat stříbrnou medaili z roku 2017 v Heerenveenu. Po zdravotních problémech v minulém roce a pozdějším začátku přípravy ale pro trojnásobnou olympijskou vítězku není umístění na stupních vítězů hlavním cílem.

"Chceme na mistrovství uspět, ale není to pro nás nejdůležitější. Cílíme spíše na světový šampionát na jednotlivých tratích v Inzellu," řekl ČTK trenér Petr Novák.

"Čtyřboj je atypický. Martina neumí pětistovku, takže se tím moc netrápíme. Důležité bude, jak pojede na trojce a případně na pětce, pokud se na ni dostane. Čtyřboj celkově nás netíží," řekl Novák s tím, že ambice Sáblíkové naznačí tradičně výsledek na úvodní, nejkratší trati. "Je tam ale osm ženských, které mohou uspět," dodal.

Jedenatřicetiletá Sáblíková dosud získala na ME deset medailí (5 zlatých, dvě stříbrné a tři bronzové). V Collalbu si v roce 2007 připsala první velký výsledek kariéry, když na otevřené dráze kontinentální šampionát po skvělém výkonu v závěrečném závodu na 5000 metrů ovládla.

"Počasí bude i tentokrát trochu loterie. Někomu může fouknout, někomu ne. Na pětistovce to může být rozdíl vteřiny. Na dlouhé trati to ale takovou roli hrát nebude. Bereme to ale jako fakt. Jak už jsem řekl, víceboj tolik neřešíme," dodal Novák.

Společně se Sáblíkovou se na ME představí Nikola Zdráhalová a Sebastian Druszkiewicz. Před rokem se evropský šampionát konal poprvé jako závod na jednotlivých tratích, letos se opět pojede jako víceboj.