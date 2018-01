Samková: Rameno není stoprocentní. Olympiáda není v ohrožení

Levé rameno snowboardcrossařky Evy Samkové není v ideálním stavu, ale její start na olympiádě v Pchjongčchangu by neměl být v ohrožení. "Smažte otazníky a myslete pozitivně," vyhlašuje obhájkyně zlata ze Soči.

Start na hrách v Koreji by měl Samkovou čekat 16. února. "Je ještě měsíc a půl a jsem zvyklá jezdit s rameny v horším stavu, takže to nějak dopadne," řekla na novoročním setkání s médii a před cestou na trénink na Dolní Moravu.

Čtyřiadvacetiletá Samková si operované levé rameno poranila při pádu během poslední tréninkové jízdy ve Val Thorens v půlce prosince. Vynechala poté i závody v rakouském Montafonu a v italské Cervinii a věnovala se rehabilitaci.

"Rameno není stoprocentní, ale to ani za takovou chvilku nejde, ale manko není velké. Posiluju základními cviky, nemůžu dělat v posilovně nic náročnějšího. Mám hodně stažené trapézy kolem krku, ale to je klasika, co se mi stane vždycky, když rameno vypadne. Není to ideální, ale pracuje se na tom," vylíčila v klidu.

Vzhůru na svěťák

Světový pohár ve snowboardcrossu bude pokračovat 19. a 20. ledna v tureckém Erzurumu. "Otok v rameni je pryč. Vyvíjí se to dobře, jde do plného tréninku a věřím, že v polovině ledna se vrátí do Světového poháru," uvedl kouč Marek Jelínek. Pak Samková vynechá závody v bulharském Bansku. "Kde se jede jen sprint. Je to zbytečně daleko," vysvětlila. Posledním testem před olympiádou by měly být závody ve Feldbergu. "Odkud zamířím víceméně přímo do Koreje," poukázala na svůj let 5. února.

Po zranění nyní začne jezdit na Dolní Moravě. A v plánu je tam i stavba kopie startu olympijské trati, který má být těžký, a jeho testování. "Víceméně po hlavě a prkně se budou vrhat sedm a půl metru dolů a pak vyskakovat šest metrů," popsal kouč Jelínek a dodal: "Bude to jako skákat do díry ze třetího patra. Je třeba se učit pohyb, aby to bylo bezpečné."

Speciální start

V minulosti už si Samková zkusila start z lešení. Loni ve Feldbergu byl úvpdní pád dlouhý asi čtyři metry. "Ale na olympiádě bude mnohem hlubší. Skáče se do rádiusu a nahoru je vysoká překážka. Jsme naučení skákat ze startu, ale ne z takové výšky. Nebude třeba energie, ale půjde o rychlý pohyb celého těla," konstatovala Samková.

Díky výpadku si užila delší vánoční svátky s rodinou a nepociťuje velký tlak. "Možná mám o polovinu míň lidí, co si myslí, že by to mohlo být úspěšné. Tlak se možná kvůli zranění zmírnil, to mi tak vyhovuje," uvedla Samková. Podobně se snažil na zranění najít pozitiva rovněž trenér Jelínek. "Jsme rádi, že se to stalo před měsícem a ne teď. Užila si rodinu, odpočinula si od toho šíleného shonu a tlaku. Možná se trochu líp funguje, když víte, že byl problém a překonáváte ho," řekl trenér.

Do startu olympiády zbývá něco málo přes měsíc. Samková ale dny nepočítá. "Připomíná mi to okolí. Třeba teta se ptá, kdy bude a jaký to bude na olympiádě. Ne že by mě to úplně vytáčelo, ale nepotřebuju to," konstatovala držitelka křišťálového glóbu za triumf v minulém ročníku Světového poháru. Olympiádu chce brát jako každý jiný závod. "Když se nepovede, svět se nezblázní. Nemám ráda, když se fixujete na jednu věc; jsou na světě přece jenom důležitější věci," řekla Samková.