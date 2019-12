Sdruženář Riiber vládl v Ramsau, Pažout má životní výsledek

1. J.M. Riiber 23:45,9, 2. Graabak (oba Nor.) -2,8, 3. Geiger (Něm.) -4,1, 4. Herola (Fin.) -4,2, 5. Greiderer (Rak.) -9,4, 6. J.L. Oftebro (Nor.) -10,1, 7. Frenzel -11,2, 8. Faisst (oba Něm.) -13,2, 9. Björnstad (Nor.) -20,4, 10. Riessle (Něm.) -48,5, ...25. Portyk -1:35,0, 26. Pažout(oba ČR) -1:39,7. Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. J.M. Riiber 680, 2. Graabak 451, 3. Geiger 402, 4. J.L. Oftebro 325, 5. Björnstad 302, 6. Riessle 278, ...27. Portyk 43, 37. Pažout 12.