Servisman Machytka: Na začátku jsem byl nervóznější než Ester

České lyžařky slavily v historii alpského Světového poháru tři vítězství a na všech třech měl podíl Miloš Machytka. Z pozice servismana dvakrát asistoval u slalomářských triumfů Šárky Strachové a v prosinci připravil lyže na vítězný sjezd Ester Ledecké.

Machytka nastoupil k Ledecké loni v květnu a lépe spolupráci ani nemohl začít. Hned první závod skončil triumfem ve sjezdu v kanadském Lake Louise. "To bylo určitě důležité. Byl jsem asi víc nervózní na startu než ona," řekl Machytka novinářům o víkendu v německém Garmisch-Partenkirchenu, kde Ledecká dojela ve sjezdu třetí a drží naději na zisk malého křišťálového glóbu za disciplínu.

Pro Machytku mělo prosincové vítězství Ledecké ještě další význam. "Bylo to symbolické, protože to bylo přesně deset let poté, co jsem s Šárkou vyhrál slalom," poukázal na druhý pohárový úspěch Strachové, tehdy ještě závodící pod dívčím jménem Záhrobská, v americkém Aspenu koncem listopadu 2009.

Za deset let třeba přidá vítězství zase s jinou sjezdařkou. "Možná s dcerou, ale doufám, že to bude dřív," řekl se zmínkou o jedenáctileté Natali Anně.

Nyní je ale v permanenci u Ledecké a musí se pořádně otáčet. Pro českou zimní univerzálku totiž připravuje lyže a zároveň snowboardy. "Zatím to jde výborně. Ester umí pochválit i říct, co se jí nelíbí, a to je ideální. Nejhorší je, když člověk mlčí a není tam ta zpětná vazba. Esterka dojede do cíle a hned nám hlásí do vysílačky, co by od každého chtěla nebo ne, co a jak fungovalo," uvedl Machytka.

Hrany ostré jako šavle

Roli servismana u Ledecké převzal po Petru Kouřilovi, který pracoval u vítězky olympijského super-G na lyžích a paralelního obřího slalomu na prkně čtyři sezony. "Každý jsme povahově úplně jiný. Já jsem víc ukecanej, nejsem takovej introvert," podotkl Machytka s vysvětlením, že si na sebe s Ledeckou museli chvilku zvykat.

Nového se učil hodně. Pro slalomáře dělal hlavně ostré hrany, nyní se musel přeorientovat na rychlostní disciplíny. "A to je o kombinaci všeho - o rychlém páru, o hranách a hodně o mazání. Sjezdy jsou formulí jedna v lyžování."

Hrany brousí pro Ledeckou pořádně ostře. "Na šavle," prohlásil. V lyžárně tráví hodiny a v Německu zkoušel před super-G ostrost vnější stranou malíčků. "Ostatní prsty už jsou znecitlivělé. Když dělám více párů, tak to tak bývá. Hrany musí být i hladké, protože Ester má velký cit, klobouk dolů," řekl Machytka.

U sjezdu a superobřího slalomu se rychlé lyže hledají dlouho a starší kusy bývají lepší. Skluznice vyžadují čas a ne každý nový pár je rychlý, "Máme i fungl nové lyže, které jsou časově porovnatelné s těmi starými, ale čím starší, tím lepší," konstatoval Machytka a řekl, že vítězný 218 cm dlouhý pár z Lake Louise je tři roky starý.

Zcela nově se musel učit připravovat snowboardy. Ty mají sice jen dvě hrany, ale mnohem větší plochu, což je náročnější objem vosku a na stahování. "Chvilku jsme u nich hledali společnou řeč, protože měla (Ledecká) divný pocit a nevěděli jsme proč. Měla nové vázání od jiného výrobce a zjistili jsme, že bylo jinak nastavené. Tak jsem to zkusil vrátit do nastavení, které měla dřív, a už to funguje," řekl Machytka.

Evidentně se podvedlo nastavení vyladit dobře. Ledecká jela SP na snowboardu v sezoně dvakrát a zaznamenala vítězství a jedno druhé místo.