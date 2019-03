Shiffrinová umí česky "ahoj", Špindlerův mlýn je její srdcovka

Po ukončení kariéry Lindsey Vonnové bude hlavní hvězdou Světového poháru ve Špindlerově mlýně jiná Američanka. Mikaela Schiffrinová umí česky říct "ahoj" a "Špindlerův mlýn". Právě tam před osmi lety dnes třiadvacetiletá lyžařka začínala profesionální kariéru vrcholové sportovkyně. Dnes už její jméno patří k pojmům slalomu.

Na paty rodačce z Colorada šlape Petra Vlhová. Slovenka bude chtít zaútočit i před vyprodanou diváckou kulisou v Krkonoších. Chybět naopak bude česká "obojživelnice" Ester Ledecká, náročný program dvou disciplín ji nedovolí postavit se na start před domácími fanoušky. K obhajobě křišťálového glóbu se potřebuje soustředit na snowboard, který ji jde přeci jen o chlup líp. Zatím.

"A to samo o sobě říká celý příběh. Nemusí vybalancovat jen rozdílné závody, ale dva různé sporty. Umím si představit, jak je složité najít způsob, aby mohla být nejlepší v obojím. Pro nás všechny je to něco mimořádného," vyjádřila Ledecké úctu Shiffrinová.

"Ale ona je i fajn člověk. Aspoň takový je můj pocit, když se potkáme. Je skvělá," řekla lyžařská královna bílých svahů Shiffrinová o Ledecké. "Je zároveň soustředěná na to, co dělá, a taky hodně zábavná. Občas se na svěťáku potkáváme při inspekcích tratí, ostatní holky často odjedou a my dvě tomu věnujeme delší čas, koukáme, co a jak. Pokaždé, když ji vidím, je to příjemný pocit," doplnila Američanka.

A čím by se slavná Američanka živila, pokud by ji osud nezavál do lyžařského světa? "Pokud bych si opravdu mohla vybrat něco, v čem budu automaticky dobrá, beru tenis. To by byl můj vysněný svět! Ale to už by fakt nešlo. Lyžování mi stačí," usmála se třiadvacetiletá slalomářka, pro kterou je nejlepším tenistou Roger Federer.

Z ženských tenistek pak obdivuje Serenu Williamsovou nebo mladou Japonku Naomi Ósakaovou. "Má senza styl," řekla Shiffrinová.

Začátky ve Špindlu

Dva dny před šestnáctinami jela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně první závod mezi elitou a v obřím slalomu neprošla do druhého kola. O den později dopadla stejně ve slalomu.

"Byla jsem tehdy nadšená. Začínala jsem tady kariéru a neměla tušení, že se to takhle vyvine," dodala Američanka v současnosti už vítězka 57 závodů Světového poháru, dvojnásobná olympijská vítězka a pětinásobná světová šampionka.