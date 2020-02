Další skvělý výsledek Ledecké, v super-G byla šestá

Ženy - superobří slalom: 1. Ortliebová (Rak.) 1:11,72, 2. Brignoneová (It.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,07, 4. Vlhová (SR) -0,39, 5. Bassinová (It.) -0,51, 6. Ledecká (ČR) -0,55, 7. Curtoniová (It.) -0,78, 8. Hählenová -0,82, 9. Holdenerová -0,95, 10. Gutová-Behramiová (všechny Švýc.) -0,98. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 6 ze 7 závodů): 1. C. Suterová 360 b., 2. Brignoneová 341, 3. Schmidhoferové (Rak.) 217, 4. Gutová-Behramiová 209, 5. Venierová (Rak.) 205, 6. Ortliebová 191, ...21. Ledecká 81. Průběžné pořadí SP (po 30 z 38 závodů): 1. Brignoneová 1378, 2. Shiffrinová (USA) 1225, 3. Vlhová 1189, 4. C. Suterová 837, 5. Bassinová 817, 6. Holdenerová 791, ...10. Ledecká 503, 84. Dubovská 35, 101. Capová (všechny ČR) 21.