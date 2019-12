Dvě setiny od medaile. Ledecká i tak vévodí pořadí ve sjezdu

Ženy - sjezd: 1. Schmidhoferová (Rak.) 1:49,92, 2. Shiffrinová (USA) -0,13, 3. Marsagliaová (It.) -0,43, 4. Ledecká (ČR) -0,45, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,56, 6. Weidleová (Něm.) -0,61, 7. Miradoliová (Fr.) -0,70, 8. Tipplerová (Rak.) -0,78, 9. Rebensburgová (Něm.) -0,83, 10. McKennisová (USA) -0,95. Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Ledecká 150 b., 2. Schmidhoferová 136, 3. C. Suterová 125, 4. Shiffrinová 106, 5. Rebensburgová 79, 6. Ortliebová (Rak.) a Weidleová obě 72. Průběžné pořadí SP (po 6 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 446, 2. Gisinová (Švýc.) 176, 3. Ledecká 150, 4. Vlhová (SR) 138, 5. Schmidhoferová 136, 6. Rebensburgová 135, ...43. Dubovská 29, 56. Capová (obě ČR) 21.