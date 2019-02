Hirscher je opět králem slalomu, glóbus získala i Shiffrinová

Muži: 1. Zenhäusern (Švýc.), 2. Myhrer (Švéd.), 3. Schwarz (Rak.), 4. Yule (Švýc.), 5. Foss-Solevaag (Nor.), 6. Mölgg (It.), 7. Pinturault (Fr.), 8. Hirscher (Rak.). Průběžné pořadí slalomu (po 10 z 12 závodů): 1. Hirscher 708, 2. Yule 446, 3. Noël (Fr.) 419, 4. Schwarz 411, 5. Kristoffersen (Nor.) 391, 6. Pinturault 385. Průběžné pořadí SP (po 27 z 39 závodů): 1. Hirscher 1248, 2. Pinturault 768, 3. Kristoffersen 693, 4. Schwarz 560, 5. Paris (It.) 550, 6. Kriechmayr (Rak.) 515, ...143. Zabystřan (ČR) 4. Ženy: 1. Shiffrinová (USA), 2. Geigerová (Něm.), 3. Swennová Larssonová, 4. Hansdotterová (obě Švéd.), 5. Truppeová (Rak.), 6. St-Germainová (Kan.), 7. Holdenerová (Švýc.), 8. Vlhová (SR). Průběžné pořadí slalomu (po 10 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 960, 2. Vlhová 757, 3. Holdenerová 521, 4. Hansdotterová 398, 5. Swennová Larssonová 396, 6. Liensbergerová (Rak.) 314, ...48. Capová (ČR) 17. Průběžné pořadí SP (po 27 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1794, 2. Vlhová 1075, 3. Holdenerová 783, 4. Schmidhoferová (Rak.) 617, 5. Mowinckelová (Nor.) 607, 6. Hansdotterová 547, ...46. Ledecká (ČR) 129, 100. Capová 17.