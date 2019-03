Hirscher si už před finále zajistil celkové prvenství v seriálu.

Rakouský lyžař Marcel Hirscher vyhraje poosmé v řadě celkové hodnocení Světového poháru. V obřím slalomu v Kranjské Goře sice skončil až šestý těsně za svým jediným konkurentem v průběžném pořadí Alexisem Pinturaultem, Francouz ale pro finále v Andoře odřekl start ve sjezdu a suveréna sezony už nemůže předstihnout.

Třicetiletý Hirscher rozšířil svou sbírku křišťálových glóbů na dvacet a vyrovnal rekord Američanky Lindsey Vonnové. Malé trofeje za slalom a obří slalom už si v této sezoně zajistil s předstihem.

Předposlední obří slalom sezony vyhrál ve Slovinsku Nor Henrik Kristoffersen. Úřadující mistr světa z Aare udržel vedení z 1. kola a zvítězil s náskokem 24 setin sekundy. Na druhé místo se překvapivě propracoval jeho krajan Rasmus Windingstad, třetí skončil Švýcar Marco Odermatt. Oba se v SP dostali na stupně vítězů poprvé v kariéře.

Hirscher si ve druhé jízdě o dvě místa pohoršil a na šestém místě ztratil na Kristoffersena 92 setin sekundy. Pinturault se propadl ze druhé na pátou příčku a před nedělním slalomem a čtyřmi finálovými závody v Soldeu ztrácí v celkovém pořadí na Hirschera 485 bodů. Jelikož ale v Andoře neabsolvuje kompletní program, rakouskému rivalovi náskok k triumfu stačí.

"Pokud umím počítat, je to více méně rozhodnuté. Ale jsem závodník, a že to dneska bylo na moje poměry mizerné, z toho jsem zklamaný. Tak do deseti minut ale přijde ohromná radost z úžasné sezony," řekl Hirscher po závodě. "Sport je fascinující. Na jedné straně obrovské nadšení, na druhé mega zklamání, že jsem mohl zajet lépe. To je škola života," dodal.

Mezi branky závodu ve Slovinsku, který začal kvůli mlze na trati s dvouhodinovým zpožděním, se v úvodním kole spustil i Kryštof Krýzl. Jediný český zástupce ve startovní listině ale jízdu po chybě nedokončil.