Hirscher vyhrál slalom v Saalbachu a slaví 63. vítězství

Muži - slalom: 1. Hirscher (Rak.) 1:54,98 (56,52+58,46), 2. Meillard (Švýc.) -0,38 (58,65+56,71), 3. Kristoffersen (Nor.) -0,47 (57,11+58,34), 4. Feller -0,66 (59,27+56,37), 5. Matt (oba Rak.) -0,78 (57,04+58,72) a Yule (Švýc.) -0,78 (57,78+57,98), 7. Noel (Fr.) -0,79 (57,50+58,27), 8. Hadalin (Slovin.) -1,00 (1:00,88+55,10), 9. Schwarz (Rak.) -1,02 (58,58+57,42), 10. Zenhäusern (Švýc.) -1,08 (57,35+58,71), ...Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo. Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Hirscher 200, 2. Kristoffersen 140, 3. Meillard 98, 4. Yule 85, 5. Myhrer (Švéd.) 82, 6. Matt 81. Průběžné pořadí SP (po 13 z 41 závodů): 1. Hirscher 620, 2. Kristoffersen 352, 3. Franz (Rak.) 341, 4. Svindal (Nor.) 333, 5. Meillard 309, 6. Kilde (Nor.) 303.