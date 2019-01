Italský lyžař Paris vyhrál potřetí v kariéře sjezd v Kitzbühelu

Muži - sjezd: 1. Paris (It.) 1:56,82, 2. Feuz (Švýc.) -0,20, 3. Striedinger (Rak.) -0,37, 4. Innerhofer (It.) -0,93, 5. Danklmaier (Rak.) -0,94, 6. Thomsen (Kan.) -1,06, 7. Ferstl (Něm.) -1,10, 8. Reichelt -1,11, 9. Mayer (oba Rak.) -1,17, 10. Marsaglia (It.) -1,18. Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Feuz 420, 2. Paris 320, 3. Innerhofer 260, 4. Kriechmayr (Rak.) 249, 5. Kilde (Nor.) 228, 6. Franz (Rak.) 222. Průběžné pořadí SP (po 23 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1036, 2. Kristoffersen (Nor.) 621, 3. Pinturault (Fr.) 560, 4. Feuz 513, 5. Paris 490, 6. Kriechmayr a Kilde oba 465, ...140. Zabystřan (ČR) 4.