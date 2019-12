Kombinace v Bormiu pro Pinturaulta, Zabystřan 19.

Muži - kombinace: 1. Pinturault (Fr.) 2:32,56 (super-G 1:34,39 + slalom 58,17), 2. Kilde (Nor.) -0,51 (1:33,42+59,65), 3. Meillard (Švýc.) -0,56 (1:34,19+58,93), 4. Tonetti (It.) -1,87 (1:35,02+59,41), 5. Cochran-Siegle (USA) -2,33 (1:34,82+1:00,07), 6. Allegre (Fr.) -2,37 (1:33,92+1:01,01), 7. Trichičev (Rus.) -2,61 (1:35,66+59,51), 8. G. Caviezel -2,66 (1:34,05+1:01,17), 9. Murisier (obě Švýc.) -2,95 (1:35,53+59,98), 10. Jansrud (Nor.) -3,11 (1:35,14+1:00,53), ...19. Zabystřan (ČR) -5,50 (1:37,02+1:01,04). Průběžné pořadí SP (po 13 z 44 závodů): 1. Kilde 474, 2. Paris (It.) 454, 3. Pinturault 401, 4. Kristoffersen (Nor.) 379, 5. Mayer (Rak.) 362, 6. Feuz (Švýc.) 361, ...100. Zabystřan 12.