Ledecká dosud neviděla ani halíř z 3,5 milionu za olympijská zlata

Před necelými třemi měsíci si zajistila sportovní nesmrtelnost. Ester Ledecká jako první na světě získala dvě zlaté medaile na zimních olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu ve dvou různých disciplínách. Nejprve v Super-G v rámci alpského lyžování a poté i na snowboardu, kdy suverénně ovládla paralelní slalom. Český olympijský výbor garantoval za oba triumfy 3,5 milionu korun. Dosud neposlal ani halíř, jak uvedl server sport.cz.

"Přijde mi to bezprecedentní a urážlivé po tom úžasném výsledku, který Ester zajela," čertí se otec dvojnásobné olympijské vítězky Janek Ledecký směrem k Českému olympijskému výboru. Ten má vyplatit majitelce dvou zlatých medailí celkem 3,5 milionu korun. Necelé tři měsíce po konci zimních olympijských her však ještě nic neodeslal. Podle sport.cz nečeká na finanční odměnu pouze Ledecká, ale také například stříbrná rychlobruslařka z Pchjongčchangu Martina Sáblíková.

"Čekáme na vyjádření Českého olympijského výboru, ale pokud vím, odměny za medaile stále nebyly vyplaceny," říká manažer Viktor Valta ze společnosti Sport Invest, která obě sportovkyně zastupuje. ČOV totiž přešel v letošním roce k novince: nevyplácí odměny napřímo - jako činil v předchozích letech - ale nově odměny zasílá přímo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Český olympijský výbor po zimních olympijských hrách sice dodal podle tiskové mluvčí Barbory Žehanové podklady potřebné pro rozdělení odměn, peníze přesto úspěšným reprezentantkám ještě nepřišly. "ČOV poskytne ministerstvu veškerou součinnost k tomu, aby medailisté a jejich týmy dostali peníze hned, jak to bude možné," prohlásila Žehanová.

Řeší se i kombinézy

V případě Ledecké se navíc jedná o problém kolem reklamních ploch na kombinézách pro příští sezonu, který štve jejího otce. "Fungovalo, že tyhle plochy si sportovec může využívat pro své partnery, aby zajistil své závodění. A teď přišel úsek s úžasným nápadem, jak zajistit své financování tím, že na něj bude přispívat Ester," kritizoval Ledecký čerstvý návrh nového vedení úseku alpského lyžování českého svazu ohledně využití reklam na závodním oblečení. "Když se někomu povede nějaký úspěch, je za to potrestaný. To se vracíme o šest let zpátky, kdy Ester přecházela ze žáků, a všechno jsme si platili sami," zlobí se Ledecký.

Otázku reklamních ploch bude svaz řešit se společností Sport Invest. "Zatím oficiální schůzka s novým vedením úseku neproběhla, i když jsme v kontaktu. V minulosti to fungovalo tak, že svaz měl nárok na jednu plochu a nedokázal ji zobchodovat, tak ji nechal ve prospěch Ester," vysvětluje manažer Valta. Po olympijském galapředstavení Ledecké ale má i svaz mnohem větší potenciál plochy zobchodovat.