Ledecká na olympijský triumf nenavázala, vyhrála Italka

Ester Ledecké první start v superobřím slalomu od senzačního olympijského triumfu nevyšel. Ve finále Světového poháru ve švédském Aare chybovala v horní pasáži trati a závod nedokončila. Poslední super-G sezony ovládla Italka Goggiová před Němkou Rebensburgovou a Američankou Vonnovou. Šestá skončila Tina Weiratherová z Lichtenštejnska, čímž si zajistila malý křišťálový glóbus za disciplínu.

Kvůli větru byl superobří slalom zkrácen zhruba o 300 metrů, rozmary počasí si vynutily také odložení začátku závodu o 15 minut. Ledecká, která si právo startu vybojovala šokujícím triumfem na olympiádě, jela jako poslední se startovním číslem 26. Na prvním mezičase ztrácela na vedoucí Goggiaovou jen devět setin, ale pak vyjela z trati.

Trenér Tomáš Bank v rozhovoru pro Českou televizi řekl, že příčinou jejího výpadku mohl být problém se zády. Bližší informace ale neměl. "Teď jenom slyším ve vysílačce, že tam byl nějaký zdravotní problém. Možná nějaký houser. To byl asi důvod, proč se nevešla do té brány, protože to bylo takové vyjetí," uvedl.

Úvodní pasáž trati se mu v podání Ledecké líbila. "Byl jsem spokojený s tou první zatáčkou, kde měly všechny holky problémy," poznamenal ke vstupu Ledecké do jejího posledního závodu v této sezoně lyžařského SP. Ve středečním sjezdu byla dvaadvacetiletá pražská rodačka jedenáctá.

Goggiaová zvítězila o 32 setin sekundy před Němkou Viktorií Rebensburgovou. Třetí skončila Američanka Lindsey Vonnová. Vedoucí žena disciplíny Weiratherová na vítěznou Italku ztratila více než sekundu a k pódiu měla tentokrát daleko. "Chtěla jsem jet na vítězství. Na startu ale nebyla televize a mohla jsem se dívat jen na mobilu. Z toho jsem se dozvěděla, že hodně závodnic mělo problémy. Všimla jsem si, že jsem jela trochu se zataženou ruční brzdou, ale nechtěla jsem riskovat výpadek," řekla Weiratherová, která měla startovní číslo sedm.

Její jediná konkurentka v boji o malý glóbus Lara Gutová ze Švýcarska vyjela jako jedenáctá a mohla zaútočit. Jenže krátce po startu upadla a nebodovala. Osmadvacetiletá Weiratherová tak zopakovala loňský triumf v této disciplíně. "Sportovně je pro mě glóbus výš než olympijská medaile, protože se tam počítá celá sezona," poznamenala.