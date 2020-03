Ledecká splnila cíl a svlékla Banka. Koronavirus ji usnadnil život

Ester Ledecká dosáhla po sobotním šestém místě v superobřím slalomu v italském La Thuile ve Světovém poháru hranice 500 bodů a splnila jeden ze svých cílů. Ve finále lyžařského seriálu v Cortině d'Ampezzo v polovině března může nastoupit do všech disciplín, čímž vyhrála sázku s trenérem Tomášem Bankem.

Šesté místo je pro olympijskou vítězku nejlepším výsledkem v super-G ve Světovém poháru. "Moje strategie je na všechny závody stejná, projet branky co nejrychleji ze všech. Cpát to dopředu, co to jde," řekla po závodu v nahrávce pro média.

Na trať se přitom spustila dávno po favoritkách. Měla až číslo třicet. "Ale to já neřeším a nevymlouvám se na to. Musím zajet i s ním nejlepší jízdu, jaké jsem schopná. Navíc je to jen o čtyři místa vyšší číslo než dvacet šest, ne?" připomněla, že s číslem 26 získala předloni olympijské zlato v super-G a v této zimě vítězství ve sjezdu SP v Lake Louise.

La Thuile leží asi tři hodiny jízdy autem od regionů nejhůře zasažených koronavirem v severní Lombardii, ale opatření organizátorů komplikace nepřinesla. "Naopak je to pro nás jednoduší. Neděláme rozhovory s novináři, rovnou nás odvezli do hotelu, kde jsme uzavření, jak v karanténě. Trochu to připomíná olympijské prostředí. Je to takové zvláštní, ale taková je situace a lidi to tady zvládají podle mě dobře," řekla Ledecká.

V celkovém pořadí Světového poháru se posunula na desáté místo. Znovu tak potvrdila, že už se po snowboardu, v kterém je čtyřnásobnou držitelkou křišťálového glóbu za paralelní disciplíny, usadila i mezi elitou sjezdařek. "Sezona nám ještě nekončí, je před námi pár závodů, každopádně mám z vývoje sezony velkou radost. Na druhou stranu je trochu k zamyšlení, když se snowborďačka dostane mezi desítku lyžařek na světě. Mám opravdu radost," prohlásila čtyřiadvacetiletá Ledecká.

V celkovém hodnocení SP má 503 bodů a ve finále v Cortině může nastoupit do všech disciplín, tedy i do slalomu a obřího slalomu, které pravidelně nejezdí. "Což byl můj cíl," uvedla. Starty ve sjezdu a super-G si zajistila umístěním v disciplíně do 25. místa, ve sjezdu je druhá, v superobřím slalomu jí patří 21. místo.

Navíc vyhrála sázku s Tomášem Bankem, kterou si dali před Crans Montanou. "Že když se mi podaří sjet pět set bodů, tak na finále při prohlídce trati se svlékne do závodní kombinézy. To je pro mě obrovský bonus, na který se moc těším. Je vidět, že mi nevěřil, že by se mi to mohlo povést," řekla.