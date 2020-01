Ledecká zajela solidně, přesto přišla o vedení ve sjezdu

Ženy - sjezd: 1. C. Suterová (Švýc.) 1:18,79, 2. Delagová (It.) -0,29, 3. Gisinová (Švýc.) -0,98, 4. Goggiaová -1,01, 5. Marsagliaová (obě It.) -1,21, 6. Weiratherová (Licht.) -1,36, 7. Štuhecová (Slovin.) -1,37, 8. Ledecká (ČR) -1,41, 9. Venierová (Rak.) -1,51, 10. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,53. Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 9 závodů): 1. C. Suterová 225, 2. Ledecká 182, 3. Schmidhoferová (Rak.) 154, 4. Goggiaová 112, 5. Marsagliaová 110, 6. Delagová 109. Průběžné pořadí SP (po 14 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 826, 2. Vlhová (SR) 513, 3. Brignoneová (It.) 465, 4. Gisinová 361, 5. Rebensburgová (Něm.) 337, 6. C. Suterová 325, ...17. Ledecká 183, 63. Dubovská 34, 70. Capová (obě ČR) 21.