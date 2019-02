Mistryní světa je Shiffrinová, Vonnová v síti. Ledecká propadla

Ženy - super G: 1. Shiffrinová (USA) 1:04,89, 2. Goggiaová (It.) -0,02, 3. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,07, 5. N. Fanchiniová (It.) -0,14, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,16, 7. Marsagliaová (It.) -0,24, 8. Štuhecová (Slovin.) -0,26, 9. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,48, 10. Brignoneová (It.) -0,54, ...24. Pauláthová -2,53, 27. Ledecká (obě ČR) -2,80.