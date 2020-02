Na domácím svahu v Chamonix kraloval Noël

Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:41,47 (48,05+53,42), 2. Haugan (Nor.) -0,21 (48,90+52,78), 3. Pertl -0,31 (48,82+52,96), 4. Matt (oba Rak.) -0,65 (49,48+52,64), 5. Zenhäusern (Švýc.) -0,70 (48,65+53,52), 6. Chorošilov (Rus.) -0,75 (48,71+53,51) a Foss-Solevaag (Nor.) -0,75 (48,63+53,59), 8. Schwarz (Rak.) -1,02 (48,63+53,86), 9. Myhrer (Švéd.) -1,13 (49,24+53,36), 10. Grange (Fr.) -1,30 (49,63+53,14). Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 12 závodů): 1. Kristoffersen (Nor.) 552, 2. Noël 550, 3. Yule (Švýc.) 495, 4. Zenhäusern 323, 5. Foss-Solevaag 297, 6. Pinturault (Fr.) 286. Průběžné pořadí SP (po 28 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 877, 2. Pinturault 822, 3. Kilde (Nor.) 820, 4. Mayer (Rak.) 692, 5. Feuz (Švýc.) 617, 6. Kriechmayr (Rak.) 588, ...132. Zabystřan (ČR) 12.