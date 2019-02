Nikdy nevyhraješ, říkali jí. Nyní je Shiffrinová královnou

Symbolicky ve švédském Aare se pomyslný kruh uzavřel. Právě na tomto místě získala tehdy sedmnáctiletá lyžařka Mikaela Shiffrinová svůj první triumf ve Světovém poháru, když zvítězila v nočním slalomovém závodě. Nyní jí je třiadvacet let a na švédském kopci se stala první ženou v historii, která dokázala na mistrovství světa vyhrát některou z disciplín čtyřikrát po sobě.

Už od mala byla americká lyžařka velmi cílevědomá, závodit chtěla již od raného mládí. "Tati, kdy už budu moct závodit na ve Světovém poháru?" ptala se desetiletá Mikaela svého otce. Dle regulí však musela počkat až jí bude patnáct, aby svůj první závod mohla absolvovat, trochu kuriózně, v České republice, konkrétně ve Špindlerově mlýně, kde se ukázala v obřím slalomu.

Kdysi v jednom z rozhovorů vysvětloval otec fenomenální lyžařky recept na to, jak se stát úspěšným. "Chce to deset až dvacet tisíc hodin tréninku na to, abyste se stali nejlepší lyžařkou na světě," uvedl Jeff Shiffrin. A jak vidno, měl pravdu. Ovšem, ne vždy to šlo jako po másle.

Když byla Shiffrinová mladá, od soupeřek slýchávala: "Ty nikdy nevyhraješ." A občas, hlavně na začátku kariéry, se opravdu stalo, že přišlo pár závodů, kde skončila v hloubi výsledkového pole. A tak se sebrala a odjela na měsíc trénovat. Pilovat techniku, taktiku a v neposlední řadě psychiku. Když se vrátila zpět, konkurence žasla. Soupeřky najednou suverénně přejela o parník.

K dosažení Vonnové jí chybí jedna medaile

Na letošním mistrovství světa ve slalomu patřila tradičně k největším favoritům. Byť jí je pouze třiadvacet let, ve své disciplíně nemá konkurenci. Lehkou komplikaci mohlo způsobit nachlazení. "Každá z nás bojuje s nějakým problémem," komentovala skromně svůj zdravotní stav. Dokonce jí její maminka vyzývala, ať kvůli silnému kašli vynechá druhé kolo. Neposlechla.

V roce 2013 poprvé uspěla na MS ve slalomu v rakouském Schladmingu, o dva roky později v americkém Beaver Creeku, předloni ve švýcarském Svatém Mořici. Letos se jí tak naskýtala mimořádná příležitost. Jako první lyžařka v historii se mohla stát čtyřnásobnou mistryní světa v jedné z disciplín v řadě! A i když skončila po prvním kole "až" třetí, fenomenální jízda v druhém kole jí zlato zaručila. "Těžko uvěřit, že jsem to dokázala. Teď tady pláču," svěřila se bezprostředně po závodě.

Extratřídu Mikaely Shiffrinové dokazuje i fakt, že v druhém kole zajela jako jediná čas pod minutu. A to i přes to, že jela jako třetí od konce, tím pádem na rozbitější trati. Skoro to vypadá, že jí na stavu a kvalitě zasněženého kopce nezáleží. Prostě ví, že když předvede výkon, který umí, tak vyhraje.

A tak to také je. Shiffrinová je už v třiadvaceti letech ikonou. V tuto chvíli má celkem sedm medailí z MS a schází jí pouze jediná, aby dohnala legendární Lindesy Vonnovou. A pokud se budou dvojnásobné olympijské vítězce, pětinásobné mistryni světa a dvojnásobné celkové vítězce Světového poháru vyhýbat zranění, další medaile a poháry v její prospěch rozhodně přijdou.