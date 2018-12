Obří slalom v Semmeringu vyhrála Vlhová, Pauláthová nedojela

Ženy - obří slalom: 1. Vlhová (SR) 2:04,72 (1:02,38+1:02,34), 2. Rebensburgová (Něm.) -0,45 (1:02,96+1:02,21), 3. Worleyová (Fr.) -0,60 (1:02,76+1:02,56), 4. Brunnerová (Rak.) -0,64 (1:02,34+1:03,02), 5. Shiffrinová (USA) -0,66 (1:02,32+1:03,06), 6. Brignoneová (It.) -0,76 (1:02,50+1:02,98), 7. Haaserová -0,90 (1:03,08+1:02,54), 8. Veithová (obě Rak.) -0,94 (1:02,44+1:03,22), 9. Mowinckelová (Nor.) -1,00 (1:02,35+1:03,37), 10. Bassinová (It.) -1,51 (1:03,47+1:02,76), ...Pauláthová (ČR) nedokončila 1. kolo. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 8 závodů): 1. Brignoneová 270, 2. Worleyová 265, 3. Shiffrinová 255, 4. Rebensburgová 210, 5. Mowinckelová 199, 6. Brunnerová 195. Průběžné pořadí SP (po 14 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 934, 2. Vlhová 488, 3. Mowinckelová 396, 4. Rebensburgová 366, 5. Schmidhoferová (Rak.) 359, 6. Brignoneová 335, ...41. Ledecká 68, 82. Capová 12.