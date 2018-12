Paris získal v Bormiu double, Shiffrinová láme rekordy ve slalomu

Muži - superobří slalom: 1. Paris (It.) 1:29,95, 2. Mayer (Rak.) -0,01, 3. Kilde (Nor.) -0,46, 4. Kriechmayr -0,50, 5. Franz (oba Rak.) -0,80, 6. Feuz (Švýc.) -0,86, 7. Sejersted (Nor.) -0,94, 8. Odermatt (Švýc.) -1,18, 9. Clarey (Fr.) -1,20, 10. M. Caviezel (Švýc.) -1,23. Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Svindal (Nor.) 219, 2. M. Caviezel 190, 3. Mayer 188, 4. Kilde 187, 5. Kriechmayr a Jansrud (Nor.) oba 186. Průběžné pořadí SP (po 16 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 620, 2. Franz 408, 3. Kilde 392, 4. Svindal 369, 5. Paris 366, 6. Feuz 353.