Sjezdovka v Lake Louise ponese jméno Lindsey Vonnové

Soutěžní sjezdovka pro závody lyžařského Světového poháru v Lake Louise ponese jméno Lindsey Vonnové. V kanadském dějišti americká hvězda rychlostních disciplín slavila 18 ze svých 82 vítězství v elitním seriálu a tamní pořadatelé na její počest přejmenují svah na Lake Lindsey Way.

Oznámili to v její nepřítomnosti, protože Vonnová kvůli zranění musela tento soutěžní víkend vynechat. Poděkovat mohla alespoň prostřednictvím videokonference. "Je to neuvěřitelné. Jsem za to nesmírně vděčná," vzkázala z domovského Vailu.

Čtyřiatřicetiletá lyžařka chtěla původně už po této sezoně ukončit kariéru. V minulém týdnu si ale při pádu v tréninku poranila koleno, a protože nemohla v oblíbeném kanadském středisku nastoupit, počítá ještě pro příští ročník se starty v Lake Louise. Do té doby by ráda pokořila absolutní rekord v počtu vítězství v SP. Od legendárního Švéda Ingemara Stenmarka dělí nejúspěšnější lyžařku historie čtyři vítězství.