Suverénní Shiffrinová vyhrála obří slalom v Kronplatzu

Ženy - obří slalom: 1. Shiffrinová (USA) 2:04,75 (1:01,95+1:02,80), 2. Worleyová (Fr.) -1,21 (1:03,34+1:02,62), 3. Bassinová (It.) -1,57 (1:03,42+1:02,90), 4. Vlhová (SR) -2,06 (1:03,37+1:03,44), 5. Rebensburgová (Něm.) -2,31 (1:03,65+1:03,41), 6. Brignoneová (It.) -2,36 (1:03,56+1:03,55), 7. Hrovatová (Slovin.) -2,45 (1:04,06+1:03,14), 8. Haaserová (Rak.) -2,97 (1:03,95+1:03,77), 9. Holdenerová (Švýc.) -3,40 (1:04,34+1:03,81), 10. Hansdotterová (Švéd.) -3,60 (1:04,62+1:03,73), ...Pauláthová (ČR) nedokončila 1. kolo. Průběžné pořadí obřího slalomu (po 5 z 8 závodů): 1. Shiffrinová 355 b., 2. Worleyová 345, 3. Brignoneová 310, 4. Rebensburgová 255, 5. Vlhová 218, 6. Mowinckelová (Nor.) 199. Průběžné pořadí SP (po 19 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 1394, 2. Vlhová 898, 3. Holdenerová 593, 4. Mowinckelová 418, 5. Rebensburgová 411, 6. Hansdotterová 407, ...50. Ledecká 68, 96. Capová (obě ČR) 12.