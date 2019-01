Vonnová tréninkem v Cortině zahájila po zranění sezonu

Americká lyžařská hvězda Lindsey Vonnová v tréninku na dva sjezdy Světového poháru v Cortině d'Ampezzo oficiálně zahájila svou poslední kompletní závodní sezonu. Olympijská vítězka a mistryně světa zajela v prvním tréninku desátý čas, v druhém nestartovala.

"Mám velkou radost, že jsem zase ve startovní bráně. Byla jsem trochu nervózní, cítila o něco víc mravenčení než obvykle. Neriskovala jsem, jela jsem poměrně konzervativně," řekla Vonnová po tréninku.

Čtyřiatřicetiletá Američanka musela odložit vstup do ohlášené poslední sezony po listopadovém zranění levého kolena. Kvůli tomu nemohla naposledy startovat ve svém oblíbeném kanadském středisku Lake Louise, do něhož se proto hodlá na začátku příštího ročníku ještě vrátit. Původně se měla zapojit do SP už minulý ve Svatém Antonu, tamní závody ale byly zrušeny kvůli velkému množství sněhu.

Během týdenní pauzy se Vonnová připravovala především na superobří slalom, který se v Cortině jede po pátečním a sobotním sjezdu v neděli. "Rychlost jsem pořádně nedělala dva měsíce, takže bylo fajn zase jet rychle," řekla Vonnová, která by ráda ve zbytku kariéry zaútočila na absolutní rekord v počtu vítězství v SP, který drží s 86 výhrami Švéd Ingemar Stenmark. Vonnové chybí pět výher.

V Cortině startuje také dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Česká lyžařka a snowboardistka byla v prvním tréninku 22., v druhém dojela po pádu do cíle s velkou ztrátou poslední a v oficiálních výsledcích nefiguruje.