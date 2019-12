Skvěle, Ester! Famózní Ledecká opět porazila lyžařský svět.

Ženy - sjezd: 1. Ledecká (ČR) 1:31,87, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,35, 3. Venierová -0,45, 4. Ortliebová (obě Rak.) -0,66, 5. Rebensburgová (Něm.) -0,66, 6. Goggiaová (It.) -0,69, 7. Schmidhoferová (Rak.) -0,74, 8. Weidleová (Něm.) -0,82, 9. Delagová (It.) -0,94, 10. Shiffrinová (USA) -0,96. Průběžné pořadí SP (po 5 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 366, 2. Gisinová (Švýc.) 160, 3. Vlhová (SR) 138, 4. Holdenerová (Švýc.) 128, 5. Brignoneová 125, 6. Bassinová (obě It.) 122, ...11. Ledecká 100, 38. Dubovská 29, 48. Capová (obě ČR) 21.