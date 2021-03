Snowboardcrossaři Strnadová a Tatarko mají z MS juniorů bronz

Snowboardcrossaři Sára Strnadová a Bruno Tatarko dojeli v soutěži družstev na juniorském mistrovství světa v Krasnojarsku třetí a získali čtvrtý český cenný kov na šampionátu. Další dva české páry se do závěrečných bojů neprobojovaly.

Sedmnáctiletý Tatarko s o rok starší Strnadovou vyhráli zejména díky šampionce z úterního individuálního závodu své čtvrtfinále i semifinále. Ve finále mladí Češi nestačili na týmy Ruska a Francie, za sebou nechali Rakušany.

"Zpočátku jsem končil kolem čtvrtého místa, ale snažil jsem se držet co nejblíže za klukama a Sára to potom doháněla. Ve finále se mi potom povedlo dojet rozjížďku na třetím místě, takže jsem rád, že jsem trochu víc Sáře pomohl, a pak už to bylo jenom na ní," uvedl na svazovém webu Tatarko.

Za výkon ho ocenil i trenér Petr Knapp. "Když vezmeme v potaz věk a to, že celý loňský rok studoval v Americe a na snowboardu moc nepobyl, tak tady jezdil až neuvěřitelně. Každou jízdou se zlepšoval," řekl reprezentační kouč.

Matěj Lizna s Annou Halašovou vypadli ve čtvrtfinále, Matyáš Turinský s Karolínou Dobrou v kvalifikaci.

Česká výprava získala na šampionátu na Sibiři už čtyři medaile. O dvě zlata se postaral šestnáctiletý akrobatický lyžař Matěj Švancer, který po slopestylu ovládl i Big Air.