Super-G Ledecké nesedlo, poprvé v sezóně skončila bez bodů

Ženy - superobří slalom: 1. Goggiaová 1:12,96, 2. Brignoneová (obě It.) -0,01, 3. Shiffrinová (USA) -0,13, 4. Schmidhoferová (Rak.) -0,30, 5. Gutová-Behramiová -0,72, 6. C. Suterová (obě Švýc.), Ortliebová (Rak.) a Lieová (Nor.) všechny -0,87, 9. Worleyová (Fr.) -0,93, 10. Rebensburgová (Něm.) -0,96, ...31. Ledecká (ČR) -2,23. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 ze 7 závodů): 1. Rebensburgová 126, 2. Brignoneová 116, 3. Goggiaová a C. Suterová obě 100, 5. Delagová (It.) 87, 6. Shiffrinová 86, ...40. Ledecká 1. Průběžné pořadí SP (po 8 z 41 závodů): 1. Shiffrinová 532, 2. Rebensburgová 261, 3. Brignoneová 241, 4. C. Suterová 225, 5. Schmidhoferová 218, 6. Gisinová (Švýc.) 207, ...8. Ledecká 151, 50. Dubovská 29, 58. Capová (obě ČR) 21.