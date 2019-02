V sedmnácti podruhé mistryní světa. Ledeuxová ovládla Big Air

Teprve sedmnáctiletá Francouzka Tess Ledeuxová vyhrála na mistrovství světa v Utahu premiéru v lyžařském Big Airu, který je nově zařazen od Pekingu v roce 2022 i do olympijského programu. Mezi muži zvítězil v sobotním večerním závodu Švýcar Fabian Bösch. Čeští akrobatičtí lyžaři Šimon Bartík a Vojtěch Břeský se umístili ve čtvrté desítce.

Ledeuxová navzdory mladému věku získala na MS už druhé zlato, protože před dvěma lety v Sierra Nevadě v pouhých patnácti vyhrála slopestyle. V Big Airu je první světovou šampionkou a vynahradila si zklamání z nedávných X-Games, kde byla bez medaile.

Watch Tess Ledeux 🇫🇷 on her way for GOLD in the big air competiton at the Utah 2019 World Champs! pic.twitter.com/X4vey6syC6