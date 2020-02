V silném větru slaví první triumf Chorvat, Krýzl nebodoval

Závod Světového poháru v obřím slalomu v Naebě vyhrál v jarním počasí a silném větru Chorvat Filip Zubčič a slaví první triumf v seriálu. Na stupně vítězů jej v Japonsku doprovodili druhý Švýcar Marco Odermatt a třetí Američan Tommy Ford. Kryštof Krýzl obsadil 35. místo, k postupu do 2. kola mu scházelo necelých půl sekundy.

Sedmadvacetiletý Zubčič, který byl dosud v SP nejlépe druhý v lednovém obřím slalomu v Adelbodenu, využil v druhé jízdě lepší podmínky a z 12. místa se posunul až do čela. Odermatta porazil o 74 setin, Forda více než o sekundu.

"Vždycky jsem snil o tom, že vyhraju závod Světového poháru. Věděl jsem, že tuhle sezonu by to mohlo vyjít, protože v poslední době jezdím opravdu rychle," řekl Zubčič. "Byl to těžký závod, sníh nebyl moc dobrý. V 1. kole jsem udělal velkou chybu, ale ve druhém jsem se dokázal hodně zlepšit," dodal Zubčič.

Po prvním kole vedl Nor Henrik Kristoffersen, ale ve druhém ho zpomalily přívaly větru a padající sníh, takže nakonec skončil až pátý, jednu příčku před krajanem Aleksanderem Aamodtem Kildem. Ten si udržel průběžné vedení v celkovém hodnocení SP, před Kristoffersenem má náskok 74 bodů.