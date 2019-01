Ve druhém závodě v Sapporu byl Koudelka čtrnáctý.

1. Kraft (Rak.) 248,2 (135+128,5), 2. Zajc (Slovin.) 238,4 (138,5+125), 3. R. Kobajaši (Jap.) 236,6 (124,5+129,5), 4. Žyla (Pol.) 236,1 (139,5+127) a Granerud (Nor.) 236,1 (131+129), 6. Stoch (Pol.) 232,3 (126,5+131,5), 7. Kasai (Jap.) 229,9 (131,5+127,5), 8. Leyhe (Něm.) 228,6 (133,5+127,5), 9. Johansson (Nor.) 227,5 (130,5+125), 10. Forfang (Nor.) 226,1 (125,5+128), ...14. Koudelka 220,1 (129+123), 34. Polášek 92,2 (118), 47. Kožíšek (všichni ČR) 65,3 (101,5). Průběžné pořadí SP (po 17 z 29 závodů): 1. R. Kobajaši 1233, 2. Kraft 781, 3. Stoch 744, 4. Žyla 677, 5. Kubacki (Pol.) 592, 6. Leyhe 566, ...12. Koudelka 402, 36. Polášek 43, 50. Hlava 15, 60. Kožíšek 6.