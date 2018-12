Výhrůžky? Proč jste to neřekl policii? mračí se Rusko na šéfa českého biatlonu

Ruská biatlonová unie popřela tvrzení předsedy Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzy o výhrůžkách ruských funkcionářů a označila je za nepodložená. Šéf ruského biatlonu Vladimir Dračev v prohlášení pro agenturu AFP Hamzu vyzval, aby zveřejnil konkrétní jména.

Hamza se v uplynulých dvou letech výrazně angažoval v boji o změny poměrů v biatlonu a usiloval o to, aby Rusové řádně pykali za doping. Minulý týden v rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že spolu s dalšími kritiky čelil výhrůžkám.

"Někteří ruští funkcionáři nám vyhrožovali, a to včetně mé rodiny, chtěli nás umlčet," řekl listu Hamza, který byl v září zvolen prvním místopředsedou mezinárodní unie IBU.

"Bylo to pro mě velké překvapení, když jsem to viděl," uvedl pro AFP Dračev. "Představitelé IBU včetně Hamzy byli nedávno v Moskvě jednat o dalším postupu. Jednání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo konstruktivní. Nikdo nikomu nevyhrožoval," řekl někdejší čtyřnásobný mistr světa.

Vyzval Hamzu, aby oznámil jména funkcionářů, a podivil se nad tím, že se předseda českého svazu neobrátil na policii. Podle Dračeva může jít o provokaci nebo vytváření tlaku na sportovce, rozhodčí či antidopingovou komisi IBU.

"Abych byl upřímný, vypadá to, že mezinárodní organizace mají za to, že ničím nepodložená obvinění v médiích stačí k tomu, aby mohli být ruští sportovci obviňováni z dopingu," uvedl Dračev, který byl zvolen do čela národní unie v květnu a snaží se napravit pošramocenou pověst ruského biatlonu.

Přesně před rokem Rusko přišlo kvůli dopingovému skandálu z olympijských her v Soči o plné členství v Mezinárodní biatlonové unii. K návratu musí splnit dvanáct podmínek, s kterými ruskou unii v polovině listopadu v Moskvě seznámili zástupci IBU v čele s novým předsedou Ollem Dahlinem a Hamzou. "Šlo o tvrdá jednání, ale pro obě strany přínosná," řekl k tomu Hamza dnešní MfDNES.

Ruský dopingový skandál způsobil zemětřesení také v IBU, jejíž dlouholetý šéf Anders Besseberg a generální sekretářka Nicole Reschová podle zprávy Světové antidopingové agentury za úplatu kryli doping ruských biatlonistů. IBU měla dokonce kvůli ztrátě důvěryhodnosti pozastavený přísun financí od Mezinárodního olympijského výboru, nové vedení na začátku listopadu dosáhlo zrušení tohoto opatření.